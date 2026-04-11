नाली विवाद बना संकट, घरों में घुसा पानी: 25 परिवारों का पलायन, खेतों में लगाया टेंट

देवगढ़. तहसील क्षेत्र की जीरण ग्राम पंचायत के दिवेर पुलिस थाना अंतर्गत रतना का गुड़ा गांव में पानी निकासी को लेकर उपजा विवाद अचानक गंभीर रूप ले बैठा। कुछ लोगों द्वारा नाली पर मिट्टी डालकर पानी का रास्ता अवरुद्ध कर देने से हालात बिगड़ गए और पानी कई घरों में घुस गया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि ग्रामीणों को अपने ही घर छोड़कर खेतों में टेंट लगाकर शरण लेनी पड़ी। हालांकि, प्रशासन की तत्परता और समझाइश के बाद मामला फिलहाल शांत हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया। भीम डीएसपी राकेश वर्मा, तहसीलदार मनोज कुमार, देवगढ़ विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनिल कुमार मीणा, दिवेर नायब तहसीलदार बाबुलाल और थानाधिकारी दौलत सिंह पुलिस जाप्ते व राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जीरण सरपंच प्रशासक चंद्रभान सिंह चुंडावत, आरआई आसिफ मोहम्मद और पटवारी ने भी मौके पर पहुंचकर सीमांकन की कार्रवाई की।