4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

राजसमंद : मासूम के सिर से पहले पिता… अब उठा दादा का साया, अकेली बची दादी का रो-रोकर बुरा हाल

पांच साल के मासूम आदित्य के पिता की साल 2022 में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी देखभाल दादी-दादा कर रहे थे। सड़क हादसे में घायल दादा रोशन लाल ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Kamal Mishra

Jan 04, 2026

Rajsamand

मृतक रोशन लाल लोहार और मासूम आदित्य अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ। (फोटो-पत्रिका)

राजसमंद। कुंवारिया कस्बे के लालपुर रोड स्थित शनि देव मंदिर के पास रहने वाले एक परिवार पर कुदरत कहर टूट पड़ा है। पांच साल के मासूम के सिर से कोराना काल में पिता का साया उठा तो उसके दादा-दादी देखभाल कर रहे थे। लेकिन, अब दादा भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद चल बसे। अब मासूम को सिर्फ दादी का सहारा रह गया है।

दूसरी तरफ घर में एक के बाद एक विपत्ति के आने से मासूम की दादी गीता देवी का बुरा हाल है। पहले जवान बेटे को खोया और अब पति के खोने का दर्द गीता देवी के लिए सहन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में उनका रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं मासूम अपनी दादी को देखकर विलख पड़ता है।

टहलने के दौरान बाइक ने मारी थी टक्कर

लालपुर रोड शनि देव मंदिर के पास कुंवारिया निवासी रोशन लाल पुत्र मांगीलाल लोहार गत एक जनवरी की शाम को टहलने के लिए कस्बे के राउमावि खेल मैदान के समीप सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक बाइक सवार युवक ने उन्हें चपेट में ले लिया। दुर्घटना में रोशन लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को राजकीय आरके जिला चिकित्सालय उपचार के लिए ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया।

उदयपुर में इलाज के दौरान हुई मौत

उदयपुर अस्पताल में उपचार के दौरान 2 जनवरी की रात 11 बजे रोशन लाल ने दम तोड़ दिया। रविवार को मृतक का कुंवारिया मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर बाइक चालक के खिलाफ दुर्घटना का प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

मासूम की दादी ही अब सहारा

क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि रोशन लाल परिवार का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था और उसके पांच वर्षीय पौत्र आदित्य लोहार का एकमात्र सहारा था। क्योंकि उसके पिता राजेश लोहार की कोरोना काल में 2022 में ही मौत हो चुकी है। ऐसे में मासूम की परवरिश उसके दादा-दादी कर रहे थे। लेकिन, रोशन लाल की मौत के बाद अब मासूम आदित्य लोहार का सहारा उसकी दादी गीता देवी रह गई हैं।

सरकारी मदद की दरकार

लोगों ने बताया कि उसकी दादी नरेगा में मजदूरी करके परिवार के गुजर-बसर में सहयोग करती हैं। ऐसे में कस्बे के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आहत परिवार को शीघ्र सरकारी राहत देने की प्रशासन से मांग की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी हत्या प्रकरण का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार
जालोर
jalore crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 08:13 pm

Published on:

04 Jan 2026 08:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राजसमंद : मासूम के सिर से पहले पिता… अब उठा दादा का साया, अकेली बची दादी का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

2026 की पहली सुबह नहीं देख सकी मासूम, परिवार के सामने जिंदा जली एक साल की मासूम, पूरा परिवार गंभीर

राजसमंद

विकास की नई पटरी पर होगा राजसमंद, 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगी स्वास्थ्य सुरक्षा की रीढ़

Critical Care Unit
राजसमंद

अरावली की गोद में बसे बेड़च का नाका से बुझेगी प्यास, 25 साल बाद मूर्त रूप लेती परियोजना

bedach ka naka Project
राजसमंद

कलक्टर ने स्वयं की नवीन भवन के लिए ज़मीन की तलाश, बोले-अब विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

Dm in charnhuja
राजसमंद

आज 31 दिसंबर तक आवेदन का आ​खिरी मौका, मेधावी बालिकाओं को मिलेगा पदमाक्षी पुरस्कार

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.