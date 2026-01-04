राजसमंद : मासूम के सिर से पहले पिता… अब उठा दादा का साया, अकेली बची दादी का रो-रोकर बुरा हाल

लालपुर रोड शनि देव मंदिर के पास कुंवारिया निवासी रोशन लाल पुत्र मांगीलाल लोहार गत एक जनवरी की शाम को टहलने के लिए कस्बे के राउमावि खेल मैदान के समीप सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक बाइक सवार युवक ने उन्हें चपेट में ले लिया। दुर्घटना में रोशन लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को राजकीय आरके जिला चिकित्सालय उपचार के लिए ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया।