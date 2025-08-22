तीन साल से ‘ठप’ एलीवेटेड रोड प्रोजेक्ट, दो बार खारिज हुए प्रस्ताव, तीसरी बार दिल्ली भेजा गया नया प्लान

राजसमंद. सेवाली से 400 साल पुराने द्वारकाधीश मंदिर तक एलीवेटेड रोड बनाने की योजना पिछले तीन साल से अटकी हुई है। 30 करोड़ की लागत से प्रस्तावित यह प्रोजेक्ट श्रद्धालुओं के लिए राहत की सौगात बनना था, लेकिन अब तक फाइलें दिल्ली और जयपुर के बीच ही घूम रही हैं। अब तक दो बार नगर परिषद की ओर से बनाए गए प्रस्ताव राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने खारिज कर दिए। तीसरी बार तैयार की गई पीपीटी दिल्ली भेजी गई है और अब वहां से स्वीकृति का इंतजार है। अगर वहां से एनओसी मिल भी जाती है, तो आगे वन विभाग की जमीन पर निर्माण की अनुमति लेनी होगी।