राजसमंद

आबकारी दल ने जब्त की अवैध रूप से ले जाई जा रही 159 कार्टन देशी व अंग्रेजी शराब

राज्य में अनाधिकृत रूप से आने वाली एवं अवैध शराब की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी निरोधक दल ने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान 159 कार्टन में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब व ट्रक को जब्त कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Oct 28, 2025

राजसमंद. राज्य में अनाधिकृत रूप से आने वाली एवं अवैध शराब की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी निरोधक दल ने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान 159 कार्टन में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब व ट्रक को जब्त कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी विभाग को मुखबीर से मिली सूचना पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन उदयपुर ओमप्रकाश जैन, अति. आबकारी आयुक्त (नीति) प्रदीपसिंह सांगावत एवं लोकेश जोशी, जिला आबकारी अधिकारी राजसमन्द विकासचन्द्र शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी के संयुक्त निर्देशन में चक्रवर्ती सिंह जैतावत, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, राजसमंद एवं आबकारी निरीक्षक वृत देवगढ़ कविता चारण व सहायक आबकारी अधिकारी गणपत लाल के दल ने राजमार्ग पर केलवा के पास टोलनाका पर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान संदेह के आधार पर एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। इस पर ट्रक में विभिन्न ब्राण्ड की मदिरा के कुल 159 कॉर्टनों में रखी, 5 पेटी अंग्रेजी शराब की 60 बोतल, 8 पेटी में अंग्रेजी शराब के 188 अद्धे, 26 पेटी देशी शराब व 1248 पव्वे, 120 पेटी बीयर, जिसमें 2880 केन पाई गई। इस पर दल ने अवैध शराब को जब्त कर लिया। बयया कि अधिकतम शराब पर होलोग्राम निकाले हुए तथा रि-पेस्ट किए हुए एवं लेबल पर बैच नम्बर पर एमआरपी काटी हुई मिली। ट्रक के वाहन चालक नरसिंग बासनी जिला नागौर निवासी उगमा नाथ को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बताया कि बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए है।फोटो राजसमंद. आबकारी टीम की गिरफ्त में नीचे बैठा आरोपी व पीछे जब्त शराब।

28 Oct 2025 01:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / आबकारी दल ने जब्त की अवैध रूप से ले जाई जा रही 159 कार्टन देशी व अंग्रेजी शराब

