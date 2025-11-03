मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का आक्रोश उफान पर: धरना 19वें दिन भी जारी, महिलाएं बोलीं “अब नहीं झुकेंगे”

रविवार को भी जवासिया, गुरजनिया, देवपुरिया, धुलखेड़ा सहित कई गांवों के किसान धरनास्थल पर एकत्र हुए। सुबह से शाम तक उन्होंने “जलस्तर घटाओ- किसानों को बचाओ” जैसे नारे लगाए। किसानों ने बताया कि मातृकुंडिया बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खेतों में भूमिगत जल ऊपर आने लगा है। मिट्टी में सीपेज (जल रिसाव) इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि ट्रैक्टर तक खेतों में नहीं उतर पा रहे। किसानों का कहना है कि अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि रबी फसल की बुवाई तक संभव नहीं रह गई। कई स्थानों पर गेहूं और चने की तैयारी के लिए जुताई शुरू ही हुई थी, लेकिन बांध का बढ़ता दबाव सबकुछ तबाह कर गया।