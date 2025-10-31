रिमझिम बारिश में भी अडिग रहे किसान: जलस्तर बढ़ने से हमारी रबी फसलें डूब रहीं, पर संघर्ष नहीं छोड़ेंगे

इधर मातृकुण्डिया बांध में नदी का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दो दिन से चल रही बरसात और ऊपरी इलाकों से आए प्रवाह के चलते बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता से अधिक भर गया है। अब बैक वाटर का फैलाव बढ़ने लगा है और पानी उन खेतों तक पहुंच गया है, जो अब तक डूब क्षेत्र की सीमा में नहीं माने जाते थे। इन खेतों में कई किसानों ने हाल ही में रबी फसलों की बुवाई शुरू कर दी थी। चना, सरसों और गेहूं जैसी फसलों के बीज खेतों में डाल दिए गए थे। लेकिन अब पानी के प्रवेश से दर्जनों बीघा भूमि पर बोई गई फसलें डूबने के कगार पर हैं। किसानों को भारी नुकसान का अंदेशा है।