किसान बोले: संभागीय आयुक्त की बैठक केवल लीपा-पोती, 20वें दिन भी धरने पर डटे रहे किसान

रेलमगरा (राजसमंद). मातृकुण्डिया बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के प्रभावित किसानों का आंदोलन सोमवार को 20वें दिन भी जारी रहा। बांध गेटों पर डटे किसानों की भीड़ आज भी बड़ी संख्या में एकत्रित हुई और अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी करती रही। किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के नेता हनुमान बेनीवाल से मिला और उनसे बांध प्रभावित किसानों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष माधवलाल जाट ने बताया कि समिति द्वारा गठित यह दल बेनीवाल से मुलाकात कर बांध से होने वाले नुकसान और किसानों की स्थिति पर ज्ञापन सौंपने पहुंचा था। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि मातृकुण्डिया बांध के जलभराव से उनके खेत पूरी तरह डूब में चले गए हैं, जिससे रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। पशुओं के चारे की भी भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। जाट के अनुसार, बेनीवाल ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही धरना स्थल पर पहुंचने की तिथि तय कर इसकी जानकारी देंगे। इस मुलाकात के बाद किसान पुनः धरना स्थल पर लौट आए और आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया।