हटाजी का गुड़ा : विकास की राह में अटके गांव के सपने, अनदेखी बनी परेशानी

चारभुजा. ग्राम पंचायत मानावतो का गुड़ा का राजस्व गांव हटाजी का गुड़ा करीब 600 घरों की आबादी वाला बड़ा बस्ती क्षेत्र है। मगर इस जनसंख्या के बावजूद गांव विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। पानी, सड़क, श्मशान घाट और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांववासियों ने विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, शिक्षा विभाग व पंचायत को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई। राजेश मेघवाल और भरत कुमार का कहना है कि गांव में चार बोरवेल खोदे गए, पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन आज तक घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हुई। नतीजतन ग्रामीण कई वर्षों से बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।