राजमार्ग 162 ई पर बढ़ते हादसे बने खतरा, भू-अधिग्रहण भूमि पर अतिक्रमण बनी मुख्य वजह

कुंभलगढ़. राजमार्ग 162ई पर लगातार हो रहे सड़क हादसे अब क्षेत्रवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। सूत्रों के अनुसार, हाईवे के किनारे भू-अधिग्रहण की गई जमीनों पर दोबारा किए गए अवैध कब्जे और निर्माण कार्य इन हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे किनारे कई स्थानों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण होने से सड़क की दृश्यता (विजिबिलिटी) प्रभावित होती है। इससे वाहन चालकों को मोड़ पर सामने से आने वाले वाहनों का समय रहते अंदाजा नहीं हो पाता, और टक्कर जैसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं।