अभिनव पहल: राजसमंद में 120 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाओं की स्थापना

राजसमंद. भारत में शिक्षा का स्वरूप लगातार बदल रहा है, लेकिन गणित जैसे विषय में छात्रों की समझ को सरल और अनुभव आधारित बनाने की पहल अब तक सीमित रही। अब राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गणित की प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना के तहत कुल 120 सरकारी स्कूलों में ऐसी प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, जिनमें कक्षा 6 से 10 तक के छात्र-छात्राएं गणित के कठिन थ्योरम, सूत्र और प्रयोग आसानी से समझ सकेंगे।इस पहल के लिए डीएफएफटी मद से 3 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इस नवाचार से अब छात्रों को गणित के सूत्र रटने की बजाय यह समझने का मौका मिलेगा कि ये सूत्र कैसे बनते हैं और गणित के विभिन्न सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में कैसे लागू किया जा सकता है।