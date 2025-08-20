Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

सड़क पर मौत का सफर : रामदेवरा से लौटते भक्त ओवरलोडेड पिकअप में कर रहे खतरनाक यात्रा

बाबा रामदेव के रुणिचा धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की एक तस्वीर ने सड़क सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Aug 20, 2025

Ramdevra Yatara News
Ramdevra Yatara News

देवगढ़. बाबा रामदेव के रुणिचा धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की एक तस्वीर ने सड़क सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर के भीलवाड़ा रोड पर सामने आए इस दृश्य में दर्जनों जातरु एक पिकअप वाहन में ठूंस-ठूंसकर बैठे नजर आए। वाहन में ऊपर-नीचे दो हिस्सों में लोग बैठाए गए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। यह दृश्य देखकर साफ झलकता है कि आस्था के नाम पर लोग अपनी जान के साथ खतरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं।

खतरे की घंटी

  • क्षमता से अधिक लोगों के बैठने से वाहन का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है।
  • ओवरलोडिंग के कारण टायर फटने, ब्रेक फेल होने और वाहन अनियंत्रित होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
  • हादसे की स्थिति में न सिर्फ वाहन में बैठे लोग, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन भी चपेट में आ सकते हैं।

हर साल की समस्या

रामदेवरा मेला, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है, लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। दर्शन के बाद लौटते समय श्रद्धालु अकसर ट्रक, पिकअप और अन्य लोडिंग वाहनों का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि यह खतरनाक यात्रा हर साल दोहराई जाती है और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है।

जिम्मेदारी किसकी?

स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की जाए और पुलिस द्वारा नियमित निगरानी रखी जाए

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 04:02 pm

Published on:

20 Aug 2025 03:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / सड़क पर मौत का सफर : रामदेवरा से लौटते भक्त ओवरलोडेड पिकअप में कर रहे खतरनाक यात्रा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.