सड़क पर मौत का सफर : रामदेवरा से लौटते भक्त ओवरलोडेड पिकअप में कर रहे खतरनाक यात्रा

देवगढ़. बाबा रामदेव के रुणिचा धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की एक तस्वीर ने सड़क सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर के भीलवाड़ा रोड पर सामने आए इस दृश्य में दर्जनों जातरु एक पिकअप वाहन में ठूंस-ठूंसकर बैठे नजर आए। वाहन में ऊपर-नीचे दो हिस्सों में लोग बैठाए गए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। यह दृश्य देखकर साफ झलकता है कि आस्था के नाम पर लोग अपनी जान के साथ खतरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं।