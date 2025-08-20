सड़क पर मौत का सफर : रामदेवरा से लौटते भक्त ओवरलोडेड पिकअप में कर रहे खतरनाक यात्रा

देवगढ़. बाबा रामदेव के रुणिचा धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की एक तस्वीर ने सड़क सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर के भीलवाड़ा रोड पर सामने आए इस दृश्य में दर्जनों जातरु एक पिकअप वाहन में ठूंस-ठूंसकर बैठे नजर आए। वाहन में ऊपर-नीचे दो हिस्सों में लोग बैठाए गए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। यह दृश्य देखकर साफ झलकता है कि आस्था के नाम पर लोग अपनी जान के साथ खतरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं।
रामदेवरा मेला, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है, लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। दर्शन के बाद लौटते समय श्रद्धालु अकसर ट्रक, पिकअप और अन्य लोडिंग वाहनों का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि यह खतरनाक यात्रा हर साल दोहराई जाती है और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है।
स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की जाए और पुलिस द्वारा नियमित निगरानी रखी जाए