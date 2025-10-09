Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

लालबाग संघर्ष समिति का गठन: पैदल मार्च व राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अधूरे ओवरब्रिज निर्माण पर चिंता जताई

शहर के लालबाग चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य में कथित गड़बड़ियों और संभावित दुर्घटनाओं के कारण स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय विरोध शुरू कर दिया है।

2 min read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 09, 2025

Nathdwara News

Nathdwara News

नाथद्वारा. शहर के लालबाग चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य में कथित गड़बड़ियों और संभावित दुर्घटनाओं के कारण स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन और प्रदर्शन के बाद अब स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता दी है और ‘लालबाग संघर्ष समिति’ का गठन किया है। समिति ने बुधवार को पैदल मार्च निकाला और मानव श्रृंखला बनाई, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण की समस्याओं और सुरक्षा खतरों के प्रति प्रशासन एवं जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

ज्ञापन केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया

सभी नागरिक उपखंड कार्यालय पहुंचे और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम एक अनेक सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर लालबाग चौराहा ब्लैक स्पॉट के तहत ओवरब्रिज निर्माण की घोषणा जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में की गई थी। उस समय जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि पुल दोनों दिशाओं में बनाया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन समिति ने कहा कि एक दिशा का निर्माण पूरा होने के तीन से चार महीने बीत जाने के बावजूद दूसरी दिशा का कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे आम जनता में योजना के प्रति असंतोष और चिंता की स्थिति बनी हुई है।

अधूरे निर्माण से बढ़ रहे खतरे

ज्ञापन में यह भी बताया गया कि दूसरी ओर असमान डिवाइडर और अधूरे सर्विस रोड ने लालबाग चौराहे को पहले से अधिक दुर्घटना संभावित स्थल बना दिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि स्थानीय नागरिकों के लिए यह क्षेत्र खतरनाक बन गया है, और यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाएगी।

समिति का उद्देश्य और मांगें

लालबाग संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि यह मंच जनहित में समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेगा।

समिति की प्रमुख मांगें हैं:

  • अधूरे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को तुरंत पूर्ण किया जाए।
  • चौराहा और आसपास के मार्गों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाए।
  • स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिशाओं में निर्माण कार्य संतुलित रूप से किया जाए।

समिति ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर भरोसा व्यक्त किया कि वे इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और अधूरे निर्माण के कारण पैदा हुए खतरों को समाप्त करेंगे।

स्थानीय प्रतिक्रिया और अगले कदम

समिति के गठन के बाद नागरिकों ने शहर में जागरूकता फैलाने के लिए पैदल मार्च और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शित किया। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अधूरे निर्माण और ब्लैक स्पॉट के खतरे को लेकर प्रशासन शीघ्र कदम उठाएगा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो व्यापक आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / लालबाग संघर्ष समिति का गठन: पैदल मार्च व राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अधूरे ओवरब्रिज निर्माण पर चिंता जताई

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोल देने वालों के लिए नया नियम: अब नकद पर दोगुना, यूपीआई पर सिर्फ 1.25 गुना शुल्क

Toll News
राजसमंद

बनेडिया-ढीलीखेड़ा में सोलर पनघट से बुझेगी प्यास

Solar Panghat News
राजसमंद

बाल विवाह पर ‘हमारी पहल’: युवाओं के नेतृत्व में बदलाव की नई बयार

Child Marriage news
समाचार

नाथद्वारा व्यापारियों का दो घंटे का बंद, मंदिर मंडल की किरायेदारी नीतियों में सुधार की मांग

Nathdwara Market Closed
राजसमंद

चोरों ने चार सूने मकानों को बनाया निशाना, लाखों की चोरी

Theft In delwada
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.