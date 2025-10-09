लालबाग संघर्ष समिति का गठन: पैदल मार्च व राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अधूरे ओवरब्रिज निर्माण पर चिंता जताई

सभी नागरिक उपखंड कार्यालय पहुंचे और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम एक अनेक सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर लालबाग चौराहा ब्लैक स्पॉट के तहत ओवरब्रिज निर्माण की घोषणा जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में की गई थी। उस समय जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि पुल दोनों दिशाओं में बनाया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन समिति ने कहा कि एक दिशा का निर्माण पूरा होने के तीन से चार महीने बीत जाने के बावजूद दूसरी दिशा का कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे आम जनता में योजना के प्रति असंतोष और चिंता की स्थिति बनी हुई है।