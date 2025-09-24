राज्यावास-मोही मार्ग पर बसे बनास किनारे मां चामुंडा मंदिर: सुरक्षा और आस्था का अद्भुत केंद्र

पीपली आचार्यान. राज्यावास और मोही गांव के बीच बनास नदी के तट पर स्थित मां चामुंडा का प्राचीन मंदिर क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं के लिए विश्वास और आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ की देवी को लोग न केवल धार्मिक संरक्षक मानते हैं, बल्कि मान्यता है कि माँ चामुंडा गांवों की सुरक्षा और खुशहाली की रक्षा करती हैं। मंदिर की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि कई वर्ष पूर्व बनास नदी के किनारे माता साक्षात् जमीन से प्रकट हुई थीं। उस समय क्षेत्र में घना जंगल था और चारों तरफ सालभर बहती नदी और प्राकृतिक संकट जैसे प्रलय, तूफान और भूस्खलन आम हुआ करते थे। स्थानीय मान्यता है कि पाटन गांव इसी कारण जमींदोज हो गया, लेकिन माता चामुंडा का मंदिर यथावत सुरक्षित रहा।