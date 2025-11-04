आधार कार्ड में बड़ा बदलाव: बच्चों के लिए बायोमेट्रिक फ्री, केवाईसी भी हुआ आसान

पहले नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी में बदलाव कराने के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन अब आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से ही यह काम कर सकते हैं।बस आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है या गूगल पर टाइप करना है आधार अपडेट। सीधे वेबसाइट लिंक https://uidai.gov.in/hi/my-aadhaar-hi/update-your-aadhaar-hi.html पर क्लिक करें और वहां बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें। आप जो भी जानकारी अपडेट करेंगे जैसे नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर, उसका सत्यापन अपने आप सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड से हो जाएगा। इससे अपडेट प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी।