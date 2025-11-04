Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

आधार कार्ड में बड़ा बदलाव: बच्चों के लिए बायोमेट्रिक फ्री, केवाईसी भी हुआ आसान

आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया में 1 नवंबर 2025 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है।

3 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 04, 2025

Aadhar Card Update

Aadhar Card Update

मधुसूदन शर्मा

राजसमंद. आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया में 1 नवंबर 2025 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब आपको आधार अपडेट कराने के लिए न तो किसी केंद्र की लाइन में लगने की जरूरत है और न ही अपॉइंटमेंट की झंझट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन और घर बैठे उपलब्ध करा दी है। इससे न सिर्फ आधार अपडेट आसान होगा, बल्कि बैंकिंग केवाईसी जैसी झंझटें भी खत्म होंगी।

अब घर बैठे करें आधार अपडेट

पहले नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी में बदलाव कराने के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन अब आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से ही यह काम कर सकते हैं।बस आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है या गूगल पर टाइप करना है आधार अपडेट। सीधे वेबसाइट लिंक https://uidai.gov.in/hi/my-aadhaar-hi/update-your-aadhaar-hi.html पर क्लिक करें और वहां बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें। आप जो भी जानकारी अपडेट करेंगे जैसे नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर, उसका सत्यापन अपने आप सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड से हो जाएगा। इससे अपडेट प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी।

मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा से मिली सबसे राहत

पहले अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता था, तो कोई भी अपडेट करना मुश्किल होता था। अब यह समस्या भी खत्म क्योंकि अब मोबाइल नंबर खुद घर बैठे ऑनलाइन अपडेट हो सकेगा। यानी अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है, तो अब नए नंबर को आधार से लिंक करने के लिए केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जानें नया फीस स्ट्रक्चर

यूआईडीएआई ने आधार अपडेट के लिए नया शुल्क ढांचा भी तय किया है। यह पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इसमें बच्चों और किशोरों को बड़ी राहत दी गई है।

आधार सेवा शुल्क तालिका

सेवा का नामशुल्क (₹)टिप्पणी / अतिरिक्त जानकारी
नया शुल्कनाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट₹75
फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो अपडेट₹125
ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेटफ्री (14 जून 2026 तक)15 जून 2026 के बाद सेवा केंद्र पर अपडेट हेतु ₹75 शुल्क लगेगा
आधार रीप्रिंट (प्रिंटेड कॉपी)₹40
होम सर्विस (पहला व्यक्ति)₹700घर पर जाकर आधार अपडेट सेवा
उसी पते पर अतिरिक्त व्यक्ति₹350पहले व्यक्ति के बाद उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए

खास राहत: 5 से 7 वर्ष के बच्चों और 15 से 17 वर्ष के किशोरों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा।

बच्चों और किशोरों के लिए फ्री बायोमेट्रिक अपडेट

यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पर बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट करवाना आवश्यक है। पहले इसके लिए सेवा केंद्र जाना और शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब यह पूरी तरह निशुल्क होगा। इसका उद्देश्य है कि बच्चों की पहचान से जुड़ी जानकारी समय पर अपडेट हो और भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।

बैंकों में केवाईसी प्रक्रिया भी हुई आसान

यूआईडीएआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को भी आसान और डिजिटल बना दिया है।- अब ग्राहक आधार ओटीपी के जरिए ही अपनी केवाईसी कर सकते हैं।

  • साथ ही, जिनके पास वीडियो कॉल की सुविधा है, वे वीडियो केवाईसी के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।- इससे बैंकिंग प्रक्रियाओं में लगने वाला समय और कागजी झंझट दोनों खत्म हो जाएंगे।
  • अब ग्राहक के लिए पूरी केवाईसी प्रक्रिया तेज, पेपरलेस और सुरक्षित होगी।

आधार-पैन लिंक कराना अनिवार्य

सरकार की ओर से यह भी दोहराया गया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यूआईडीएआई के नए नियमों के अनुसार, यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। अगर आप इस तिथि तक लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप उसे किसी भी वित्तीय या टैक्स संबंधी प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर पाएंगे।

जाने क्या है नया प्रावधान

  • अब अगर आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो आवेदन के साथ आधार सत्यापन आवश्यक होगा।
  • यह कदम टैक्स चोरी रोकने और पहचान प्रणाली को एकीकृत बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है।

यूआईडीएआई की नई पहल का उद्देश्य

नागरिकों को घरों में ही डिजिटल सुविधा प्रदान करना- लाइन और केंद्र की झंझट से मुक्ति दिलाना- फर्जी आधार अपडेट व धोखाधड़ी को रोकनाइस नई व्यवस्था से देश के लाखों लोगों को राहत मिलेगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को, जहां आधार सेवा केंद्र दूर-दूर हैं।

कैसे करें अपडेट – चरणबद्ध प्रक्रिया

  • यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं – https://uidai.gov.in/
  • अपडेट योजर आधार विकल्प चुनें।- लॉगिन करें – अपने आधार नंबर और ओटीपी से।
  • वह सेक्शन चुनें जिसे अपडेट करना है (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल आदि)।- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (जैसे पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि)।
  • सबमिट पर क्लिक करें और डिजिटल रसीद डाउनलोड करें।- कुछ ही घंटों या 2-3 कार्यदिवस में अपडेट की पुष्टि मिल जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / आधार कार्ड में बड़ा बदलाव: बच्चों के लिए बायोमेट्रिक फ्री, केवाईसी भी हुआ आसान

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

केलवा क्षेत्र में बेखौफ रेती माफिया: नाबालिगों के हाथों दौड़ते ट्रैक्टर, किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा प्रशासन?

Tractor News
राजसमंद

चार साल से वीरान पड़ी धर्मशाला, कमरों से पंखे तक चोरी-विभागीय उदासीनता पर उठे सवाल

Devsthan Dharmshala
राजसमंद

किसान बोले: संभागीय आयुक्त की बैठक केवल लीपा-पोती, 20वें दिन भी धरने पर डटे रहे किसान

matrakundia Dam
राजसमंद

युवा कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, निःशुल्क वाचनालय शुरू

Education News
राजसमंद

मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का आक्रोश उफान पर: धरना 19वें दिन भी जारी, महिलाएं बोलीं “अब नहीं झुकेंगे”

Farmers Agitation
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.