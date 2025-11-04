आधार कार्ड में बड़ा बदलाव: बच्चों के लिए बायोमेट्रिक फ्री, केवाईसी भी हुआ आसान

Aadhar Card Update
मधुसूदन शर्मा
राजसमंद. आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया में 1 नवंबर 2025 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब आपको आधार अपडेट कराने के लिए न तो किसी केंद्र की लाइन में लगने की जरूरत है और न ही अपॉइंटमेंट की झंझट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन और घर बैठे उपलब्ध करा दी है। इससे न सिर्फ आधार अपडेट आसान होगा, बल्कि बैंकिंग केवाईसी जैसी झंझटें भी खत्म होंगी।
पहले नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी में बदलाव कराने के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन अब आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से ही यह काम कर सकते हैं।बस आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है या गूगल पर टाइप करना है आधार अपडेट। सीधे वेबसाइट लिंक https://uidai.gov.in/hi/my-aadhaar-hi/update-your-aadhaar-hi.html पर क्लिक करें और वहां बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें। आप जो भी जानकारी अपडेट करेंगे जैसे नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर, उसका सत्यापन अपने आप सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड से हो जाएगा। इससे अपडेट प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी।
पहले अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता था, तो कोई भी अपडेट करना मुश्किल होता था। अब यह समस्या भी खत्म क्योंकि अब मोबाइल नंबर खुद घर बैठे ऑनलाइन अपडेट हो सकेगा। यानी अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है, तो अब नए नंबर को आधार से लिंक करने के लिए केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यूआईडीएआई ने आधार अपडेट के लिए नया शुल्क ढांचा भी तय किया है। यह पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इसमें बच्चों और किशोरों को बड़ी राहत दी गई है।
|सेवा का नाम
|शुल्क (₹)
|टिप्पणी / अतिरिक्त जानकारी
|नया शुल्कनाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट
|₹75
|—
|फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो अपडेट
|₹125
|—
|ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट
|फ्री (14 जून 2026 तक)
|15 जून 2026 के बाद सेवा केंद्र पर अपडेट हेतु ₹75 शुल्क लगेगा
|आधार रीप्रिंट (प्रिंटेड कॉपी)
|₹40
|—
|होम सर्विस (पहला व्यक्ति)
|₹700
|घर पर जाकर आधार अपडेट सेवा
|उसी पते पर अतिरिक्त व्यक्ति
|₹350
|पहले व्यक्ति के बाद उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए
यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पर बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट करवाना आवश्यक है। पहले इसके लिए सेवा केंद्र जाना और शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब यह पूरी तरह निशुल्क होगा। इसका उद्देश्य है कि बच्चों की पहचान से जुड़ी जानकारी समय पर अपडेट हो और भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
यूआईडीएआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को भी आसान और डिजिटल बना दिया है।- अब ग्राहक आधार ओटीपी के जरिए ही अपनी केवाईसी कर सकते हैं।
सरकार की ओर से यह भी दोहराया गया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यूआईडीएआई के नए नियमों के अनुसार, यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। अगर आप इस तिथि तक लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप उसे किसी भी वित्तीय या टैक्स संबंधी प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर पाएंगे।
जाने क्या है नया प्रावधान
नागरिकों को घरों में ही डिजिटल सुविधा प्रदान करना- लाइन और केंद्र की झंझट से मुक्ति दिलाना- फर्जी आधार अपडेट व धोखाधड़ी को रोकनाइस नई व्यवस्था से देश के लाखों लोगों को राहत मिलेगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को, जहां आधार सेवा केंद्र दूर-दूर हैं।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग