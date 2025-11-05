मातृकुंडिया बांध संकट: पांच गेट खोलकर की गई पानी की निकासी, जलमग्न हुए खेत

संभागीय आयुक्त के निर्देश पर गठित सर्वे दल मंगलवार को मातृकुंडिया बाँध के आसपास के धुलखेड़ा और जवासिया गांवों में पहुँचा। दल ने सीपेज (जल रिसाव) की गंभीर स्थिति का जायज़ा लिया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच सीपेज रोकने के लिए करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाया गया, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के कारण समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ गई। ग्रामीणों के अनुसार, ठेकेदार ने बांध की पाल की खुदाई कर उसमें कच्ची मिट्टी भर दी, जिससे पानी के रिसाव की मात्रा बढ़ गई। सीपेज जल निकासी के लिए बनाए गए नालों का स्तर भी गलत रखा गया, जिसके कारण पानी खेतों में ही फैलकर फसलें चौपट कर रहा है। भैरूनाथ मंदिर परिसर में दो फीट तक सीपेज पानी भरा रहता है, जिसे ग्रामीण पंपों की मदद से बाहर निकालते हैं। जैसे ही पंप कुछ समय के लिए बंद होता है, मंदिर फिर से पानी में डूब जाता है। श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने सर्वे दल से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।