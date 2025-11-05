Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

मातृकुंडिया बांध संकट: पांच गेट खोलकर की गई पानी की निकासी, जलमग्न हुए खेत

मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का धरना मंगलवार को लगातार 21वें दिन भी जारी रहा।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 05, 2025

Farmers Agitation

Farmers Agitation

रेलमगरा (राजसमंद). मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का धरना मंगलवार को लगातार 21वें दिन भी जारी रहा। अपनी भूमि, फसल और मुआवज़े से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की और चेताया कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। उधर, बनास नदी में तेज़ी से बढ़ी जल आवक के चलते मातृकुंडिया बाँध का जलस्तर निर्धारित सीमा से ऊपर पहुँच गया। सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार देर शाम विभाग ने बाँध के पाँच गेट खोल दिए, जिससे अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू की गई। देर रात जलस्तर सामान्य होते ही गेट बंद कर दिए गए, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि जल आवक बनी रही तो पुनः गेट खोलने की प्रक्रिया दोहराई जा सकती है।

जल निकासी से कई खेत डूबे, फसलें नष्ट

बाँध से छोड़े गए पानी ने मातृकुंडिया क्षेत्र के कई गांवों के खेतों को जलमग्न कर दिया। प्रभावित किसान अब अपनी फसलें बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर सरकार राहत देने की बात करती है, वहीं पानी छोड़ने से हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं।

सीपेज की समस्या फिर उभरी, सर्वे दल पहुंचा प्रभावित गांवों में

संभागीय आयुक्त के निर्देश पर गठित सर्वे दल मंगलवार को मातृकुंडिया बाँध के आसपास के धुलखेड़ा और जवासिया गांवों में पहुँचा। दल ने सीपेज (जल रिसाव) की गंभीर स्थिति का जायज़ा लिया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच सीपेज रोकने के लिए करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाया गया, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के कारण समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ गई। ग्रामीणों के अनुसार, ठेकेदार ने बांध की पाल की खुदाई कर उसमें कच्ची मिट्टी भर दी, जिससे पानी के रिसाव की मात्रा बढ़ गई। सीपेज जल निकासी के लिए बनाए गए नालों का स्तर भी गलत रखा गया, जिसके कारण पानी खेतों में ही फैलकर फसलें चौपट कर रहा है। भैरूनाथ मंदिर परिसर में दो फीट तक सीपेज पानी भरा रहता है, जिसे ग्रामीण पंपों की मदद से बाहर निकालते हैं। जैसे ही पंप कुछ समय के लिए बंद होता है, मंदिर फिर से पानी में डूब जाता है। श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने सर्वे दल से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

एनिकट में गिरी कार, बड़ा हादसा टला

मंगलवार को बांध के गेट खुलने से परशुराम कुंड से होते हुए आरणी मार्ग पर स्थित एनिकट तक पानी का तेज़ बहाव पहुंच गया। दोपहर में एक ऑल्टो कार चालक इसी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहाव तेज़ होने और मार्ग ओवरफ्लो होने से कार अनियंत्रित होकर एनिकट में जा गिरी। कार गिरते ही उसमें सवार लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुँचे और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया।

किसानों का रोष और प्रशासन की चुप्पी

धरनास्थल पर किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन केवल सर्वे कराकर औपचारिकता निभा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में अब भी पानी भराव और फसल नुकसान की स्थिति बनी हुई है, परंतु मुआवज़ा या राहत की कोई ठोस पहल नहीं की गई। किसानों ने चेताया कि जब तक उनकी सभी मांगें मुआवज़ा, पुनर्वास और दोषियों पर कार्रवाई पूरी नहीं होतीं, धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 03:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / मातृकुंडिया बांध संकट: पांच गेट खोलकर की गई पानी की निकासी, जलमग्न हुए खेत

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

घर-घर पहुंचे कलक्टर हसीजा : मतदाता पुनरीक्षण अभियान का किया औचक निरीक्षण, आमजन से की सीधी बातचीत

DM S.I.R. Inspection
राजसमंद

ग्रामीणों की सतर्कता से टली चोरी की वारदात, चोर मोटरसाइकिल व कार से हुए फरार

Theft In School
राजसमंद

राजमार्ग 162 ई पर बढ़ते हादसे बने खतरा, भू-अधिग्रहण भूमि पर अतिक्रमण बनी मुख्य वजह

NH-162E News
राजसमंद

निजी क्लीनिक पर इलाज के दौरान 7 वर्षीय मासूम की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

Health case
राजसमंद

केलवा क्षेत्र में बेखौफ रेती माफिया: नाबालिगों के हाथों दौड़ते ट्रैक्टर, किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा प्रशासन?

Tractor News
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.