4.16 लाख से ज्यादा एसएमसी व एसडीएमसी सदस्यों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

मधुसूदन शर्मा
राजसमंद. शिक्षा विभाग इस शैक्षणिक सत्र में विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों (एसडीएमसी) के सदस्यों को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विभाग 20.84 करोड़ रुपए खर्च कर 4,16,832 सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा।
प्रदेश में 50,657 विद्यालय प्रबंधन समितियां (एसएमसी)
18,815 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियां (एसडीएमसी)
|श्रेणी
|प्रतिभागी संख्या
|एसएमसी सदस्य
|3,03,942
|एसडीएमसी सदस्य
|1,12,890
|संभाग
|समितियों की संख्या
|सदस्यों की संख्या
|बांसवाड़ा
|2,824
|16,944
|चित्तौड़गढ़
|1,353
|8,118
|डूंगरपुर
|2,302
|13,812
|प्रतापगढ़
|1,446
|8,676
|राजसमंद
|1,281
|7,686
|सलूम्बर
|976
|5,856
|उदयपुर
|2,605
|15,630
|बांसवाड़ा
|541
|3,246
|चित्तौड़गढ़
|461
|2,766
|डूंगरपुर
|478
|2,868
|प्रतापगढ़
|285
|1,710
|राजसमंद
|410
|2,460
|सलूम्बर
|201
|1,206
|उदयपुर
|710
|4,260
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आमेट, नारायण सिंह राव ने बताया— “शिक्षा विभाग की इस योजना का उद्देश्य एसएमसी और एसडीएमसी सदस्यों में जागरूकता पैदा करना और उनकी क्षमता का विकास करना है, ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकें। विभागीय निर्देशानुसार प्रशिक्षण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में किया जाएगा।”