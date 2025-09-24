4.16 लाख से ज्यादा एसएमसी व एसडीएमसी सदस्यों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आमेट, नारायण सिंह राव ने बताया— “शिक्षा विभाग की इस योजना का उद्देश्य एसएमसी और एसडीएमसी सदस्यों में जागरूकता पैदा करना और उनकी क्षमता का विकास करना है, ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकें। विभागीय निर्देशानुसार प्रशिक्षण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में किया जाएगा।”