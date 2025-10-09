नाथद्वारा व्यापारियों का दो घंटे का बंद, मंदिर मंडल की किरायेदारी नीतियों में सुधार की मांग

नाथद्वारा. श्रीनाथ व्यापार संघ से जुड़े नाथद्वारा के व्यापारियों ने बुधवार को अपने दुकान और प्रतिष्ठान दो घंटे बंद रखकर सरकार और मंदिर मंडल प्रशासन को किरायेदारी नीतियों में सुधार की चेतावनी दी। इस अवसर पर व्यापारी बैनर और तख्तियां लेकर नगर की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए अपनी लंबित मांगों को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करते दिखे। व्यापारियों का यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चला। श्रीनाथ व्यापार संघ के अध्यक्ष मांगीलाल राठी, सचिव तिलकेश सोनी, संरक्षक मूरलीधर भाटिया, नवनीत सोनी, अर्जुन लावटी और गणेश पालीवाल के नेतृत्व में व्यापारी नगर के चौपाटी, देहली बाजार, बड़ा बाजार, नया बाजार, मंदिर मार्ग सहित अन्य व्यस्त बाजारों में एकजुट होकर निकले।