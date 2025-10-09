नाथद्वारा व्यापारियों का दो घंटे का बंद, मंदिर मंडल की किरायेदारी नीतियों में सुधार की मांग

Nathdwara Market Closed
नाथद्वारा. श्रीनाथ व्यापार संघ से जुड़े नाथद्वारा के व्यापारियों ने बुधवार को अपने दुकान और प्रतिष्ठान दो घंटे बंद रखकर सरकार और मंदिर मंडल प्रशासन को किरायेदारी नीतियों में सुधार की चेतावनी दी। इस अवसर पर व्यापारी बैनर और तख्तियां लेकर नगर की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए अपनी लंबित मांगों को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करते दिखे। व्यापारियों का यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चला। श्रीनाथ व्यापार संघ के अध्यक्ष मांगीलाल राठी, सचिव तिलकेश सोनी, संरक्षक मूरलीधर भाटिया, नवनीत सोनी, अर्जुन लावटी और गणेश पालीवाल के नेतृत्व में व्यापारी नगर के चौपाटी, देहली बाजार, बड़ा बाजार, नया बाजार, मंदिर मार्ग सहित अन्य व्यस्त बाजारों में एकजुट होकर निकले।
व्यापारी जुलूस के रूप में श्रीनाथजी मंदिर मंडल कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यवाहक सीईओ रक्षा पारीक को अनेक सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि मंदिर मंडल की किरायेदारी नीति में पारदर्शिता की कमी और वित्तीय बोझ बढ़ाने वाले नियम व्यापारियों के लिए असहनीय हो गए हैं।
व्यापारी संघ ने स्पष्ट किया कि किराया निर्धारण बाजार की वास्तविक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी किरायेदार के निधन पर उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण तुरंत किया जाए।
व्यापारी संघ ने यह चेतावनी भी दी कि यदि मंदिर मंडल प्रशासन उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, तो वे वृहद आंदोलन और संघर्ष के लिए तैयार हैं। व्यापारी संघ के अध्यक्ष मांगीलाल राठी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल विरोध नहीं है, बल्कि व्यापारियों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है। यदि प्रशासन हमारी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से नहीं लेता है, तो हम व्यापक आंदोलन करेंगे।
नाथद्वारा में सीमित व्यावसायिक अवसर और मंदिर मंडल द्वारा उच्च किराया वृद्धि ने छोटे और मझोले व्यवसायियों पर भारी प्रभाव डाला है। दो घंटे के बंद होने से यह स्पष्ट संदेश गया कि व्यापारी भी आर्थिक और प्रशासनिक नियमों के प्रति संवेदनशील हैं और अपनी आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हैं। स्थानीय व्यापार विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि मंदिर मंडल की नीतियों में समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो आगामी वर्षों में नाथद्वारा में छोटे व्यवसायों की स्थिति और कमजोर हो सकती है, जो पर्यटन और धार्मिक दर्शन पर भी असर डाल सकती है।
व्यापारी संघ ने इस अवसर पर जनसंपर्क और जागरूकता अभियान भी चलाया। बैनर और तख्तियों के माध्यम से उन्होंने नगरवासियों और श्रद्धालुओं को बताया कि व्यापारी केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में भी आवाज़ उठा रहे हैं। सचिव तिलकेश सोनी ने कहा कि हम चाहते हैं कि मंदिर मंडल प्रशासन पारदर्शी और व्यावहारिक नीति अपनाए, जिससे न केवल व्यापारियों को राहत मिले, बल्कि श्रद्धालुओं को भी सुविधा और संतोषजनक अनुभव प्राप्त हो।
