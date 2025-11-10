नीलकंठ चौराहा बना जाम पॉइंट: अव्यवस्थित पार्किंग से दिन में कई बार थम जाता है यातायात

खासतौर पर जब दो बड़े वाहन आमने-सामने आ जाते हैं या कोई भारी वाहन इस रास्ते से गुजरता है, तो पूरी सड़क पर जाम लग जाता है। कई बार इस दौरान वाहन चालकों के बीच विवाद और झगड़े की स्थिति भी पैदा हो जाती है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। नीलकंठ चौराहा, जो कुंवारिया कस्बे का मुख्य ट्रैफिक जंक्शन है, वहां से होकर स्कूल बसें, निजी वाहन, ट्रक, एंबुलेंस और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सैकड़ों वाहन दिनभर गुजरते हैं। लेकिन अव्यवस्थित पार्किंग के कारण आपातकालीन वाहनों को भी निकलने में भारी दिक्कत होती है।