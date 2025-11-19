सर्विस रोड पर फिर बढ़े कब्जे: संकरा होता हाईवे, बढ़ रहा खतरा

हाईवे के विस्तारीकरण के दौरान जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, उनमें से कुछ भूमि पर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जबकि कई हिस्सों पर जमीन मालिकों ने पुनः कब्जा कर लिया है। इन कब्जों के कारण सड़क का दायरा सिमटता जा रहा है और वाहनों के लिए सुरक्षित मोड़ बनाना भी कठिन हो गया है।स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और आवागमन सुरक्षित हो सके।