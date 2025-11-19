Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

सर्विस रोड पर फिर बढ़े कब्जे: संकरा होता हाईवे, बढ़ रहा खतरा

राजमार्ग 162-ई पर स्थित सर्विस रोड पर हाईवे की ओर से अवाप्त (अधिग्रहित) भूमि पर जमीन मालिकों द्वारा दोबारा कब्जे किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 19, 2025

Encrouchment on service road

Encrouchment on service road

कुंभलगढ़. राजमार्ग 162-ई पर स्थित सर्विस रोड पर हाईवे की ओर से अवाप्त (अधिग्रहित) भूमि पर जमीन मालिकों द्वारा दोबारा कब्जे किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कोई केबिन लगा रहा है, तो कोई तारबंदी कर रहा है। इस तरह के अतिक्रमणों से राष्ट्रीय राजमार्ग के संकरा होने की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। नेशनल हाईवे के सहायक अभियंता परशुराम वर्मा ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है।

उन्होंने कर्मचारियों को मौके पर भेजा है और यदि कब्जे पाए जाते हैं तो स्थानीय प्रशासन को शिकायत भेजकर अवैध अतिक्रमण हटवाए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि विशेषकर सर्विस रोड पर अतिक्रमण की समस्या अधिक है। कई स्थानों पर सड़क किनारे किए गए कब्जों और अवैध निर्माणों के कारण दृश्यता (विजिबिलिटी) कम हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को मोड़ पर आने वाले वाहनों का अंदाज़ा नहीं रहता और हादसों की संभावना बढ़ जाती है।

हाईवे के विस्तारीकरण के दौरान जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, उनमें से कुछ भूमि पर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जबकि कई हिस्सों पर जमीन मालिकों ने पुनः कब्जा कर लिया है। इन कब्जों के कारण सड़क का दायरा सिमटता जा रहा है और वाहनों के लिए सुरक्षित मोड़ बनाना भी कठिन हो गया है।स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और आवागमन सुरक्षित हो सके।

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / सर्विस रोड पर फिर बढ़े कब्जे: संकरा होता हाईवे, बढ़ रहा खतरा

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

