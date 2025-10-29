बारिश ने थाम दी कुंभलगढ़ नेशनल पार्क की रफ्तार, दो दिन के लिए जंगल सफारी बंद

कुंभलगढ़. अरावली की गोद में बसे कुंभलगढ़ नेशनल पार्क की रौनक पर बारिश ने फिलहाल विराम लगा दिया है। पिछले दो-तीन दिनों से हो रही लगातार वर्षा के चलते पार्क के अंदरूनी कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए हैं और फिसलन इतनी बढ़ गई है कि पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग को दो दिन के लिए जंगल सफारी रोकनी पड़ी। वनपाल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि बारिश के चलते सफारी मार्गों पर जगह-जगह पानी भर गया है। कच्चे ट्रैक पर फिसलन होने से जिप्सियों के फंसने या फिसलने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण विभाग ने एहतियातन मंगलवार और बुधवार को सफारी पूरी तरह से बंद रखी है। सिंह ने कहा कि यदि अगले कुछ दिनों में बारिश थम जाती है और मौसम साफ रहता है, तो विभागीय टीम पहले पूरे सफारी मार्ग का निरीक्षण करेगी। रास्ते सुरक्षित और वाहनों के लिए उपयुक्त पाए जाने पर सफारी को फिर से शुरू कर दिया जाएगा।