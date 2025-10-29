Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

बारिश ने थाम दी कुंभलगढ़ नेशनल पार्क की रफ्तार, दो दिन के लिए जंगल सफारी बंद

रावली की गोद में बसे कुंभलगढ़ नेशनल पार्क की रौनक पर बारिश ने फिलहाल विराम लगा दिया है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 29, 2025

Jungal Safari

Jungal Safari

कुंभलगढ़. अरावली की गोद में बसे कुंभलगढ़ नेशनल पार्क की रौनक पर बारिश ने फिलहाल विराम लगा दिया है। पिछले दो-तीन दिनों से हो रही लगातार वर्षा के चलते पार्क के अंदरूनी कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए हैं और फिसलन इतनी बढ़ गई है कि पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग को दो दिन के लिए जंगल सफारी रोकनी पड़ी। वनपाल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि बारिश के चलते सफारी मार्गों पर जगह-जगह पानी भर गया है। कच्चे ट्रैक पर फिसलन होने से जिप्सियों के फंसने या फिसलने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण विभाग ने एहतियातन मंगलवार और बुधवार को सफारी पूरी तरह से बंद रखी है। सिंह ने कहा कि यदि अगले कुछ दिनों में बारिश थम जाती है और मौसम साफ रहता है, तो विभागीय टीम पहले पूरे सफारी मार्ग का निरीक्षण करेगी। रास्ते सुरक्षित और वाहनों के लिए उपयुक्त पाए जाने पर सफारी को फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

दीपावली के बाद बढ़ी थी सैलानियों की भीड़

दीपावली के बाद से कुंभलगढ़ में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई थी। बड़ी संख्या में पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंच रहे थे, लेकिन अब सफारी रुकने से कई सैलानी निराश होकर लौट रहे हैं। होटल व्यवसायी और स्थानीय गाइड भी मौसम सुधरने की प्रतीक्षा में हैं।

हरियाली और वन्यजीवों का अद्भुत संगम

कुंभलगढ़ नेशनल पार्क इन दिनों बारिश के कारण हरीतिमा से आच्छादित है। घने जंगलों में नमी और हरियाली ने इसे और आकर्षक बना दिया है। यहां पैंथर, भालू, सांभर, जंगली सूअर और मोर जैसी अनेक प्रजातियां पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के बाद का कुंभलगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है और जब मौसम खुलता है, तो जंगल की सैर का अनुभव अविस्मरणीय बन जाता है।

पर्यटकों को उम्मीद – जल्द खुलेगा जंगल का रोमांच

मौसम साफ होते ही वन विभाग द्वारा निरीक्षण के बाद सफारी पुनः शुरू किए जाने की संभावना है। पर्यटक और स्थानीय व्यवसायी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कुंभलगढ़ नेशनल पार्क में फिर से रौनक लौटेगी और लोग जंगल की रोमांचक सैर का आनंद ले सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / बारिश ने थाम दी कुंभलगढ़ नेशनल पार्क की रफ्तार, दो दिन के लिए जंगल सफारी बंद

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

2 नवंबर को होगी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा: बोर्ड के अध्यक्ष ने अ​धिकारियों की ली बैठक

VDO Exam 2025
राजसमंद

राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Half Yearly Exam
राजसमंद

60 करोड़ की बेड़च नाका परियोजना: दो दशक की प्यास, अब भी मूर्त रूप लेने का इंतजार

Bedach Ka naka
राजसमंद

शिक्षक नहीं तो कक्षाएं बंद: बारिश में भी छतरी ताने सड़क पर उतरीं छात्राएं, घंटों चक्काजाम के बाद प्रशासन ने भेजे शिक्षक

Studens Agitaton
राजसमंद

आबकारी दल ने जब्त की अवैध रूप से ले जाई जा रही 159 कार्टन देशी व अंग्रेजी शराब

Accused Arrested
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.