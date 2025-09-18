राजस्थान में 8वीं की फर्जी मार्कशीट से महिला उम्मीदवार ने लड़ा चुनाव, सरपंच बनीं; अब 3 साल जेल

आरोपी जीना देवी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड नहीं जमा कराने पर तीन माह के साधारण कारावास, धारा 420 के अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 3 माह के साधारण कारावास, धारा 467 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह के साधारण कारावास, धारा 468 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह के साधारण कारावास, धारा 471 में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड तथा जमा नहीं कराने पर तीन माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।