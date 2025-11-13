राजसमंद जिला प्रदेश में 13वें पायदान पर, सीकर शीर्ष पर

राजसमंद. राजसमंद जिले के आमेट ब्लॉक ने अक्टूबर माह की शिक्षा रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही पूरे प्रदेश में यह ब्लॉक 30वें स्थान पर पहुंच गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 11 नवंबर को जारी जिला एवं ब्लॉक की संयुक्त रैंकिंग के अनुसार, राजसमंद जिला प्रदेश में 13वें स्थान पर रहा है। इस बार शिक्षा विभाग ने केवल जिलों की नहीं बल्कि ब्लॉकों की भी रैंकिंग जारी की है, जिसमें 41 जिले और 358 ब्लॉक शामिल किए गए। रैंकिंग में सीकर जिला प्रदेश में शीर्ष पर रहा, जबकि बांसवाड़ा, ब्यावर और जोधपुर अंतिम तीन पायदानों पर रहे।