राजसमंद SIR के लिए हुआ तैयार: 7 फरवरी 2026 तक चलेगी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया

राजसमंद. राजसमंद जिला विशेष गहन पुनरीक्षण (SpecialIntensiveRevision - SIR) कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत देशभर के 12 राज्यों में मतदाता सूची अद्यतन (VoterListUpdation) का फेज-2 चरण शुरू किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इस चरण के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में राजसमंद जिले में इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। इसी क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश बुनकर ने बुधवार शाम कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में बुनकर ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखों और चरणों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में सम्मिलित हो सके।