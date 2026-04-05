राजसमंद में मानवता की मिसाल; नंदनवन मोक्षधाम, जहां ‘कोई अपना नहीं’ तो भी मिलती है सम्मानजनक विदाई

समिति के सदस्यों का कहना है कि ऐसे हर मामले में वे मृतक को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। अंतिम यात्रा की हर छोटी-बड़ी व्यवस्था वे स्वयं करते हैं, ताकि कोई भी इंसान इस दुनिया से बिना सम्मान के विदा न हो। इसी निस्वार्थ सेवा भावना का परिणाम है कि अब तक समिति के कमलेश कोठारी और प्रहलाद वैष्णव सहित अन्य सदस्यों ने 156 लावारिस और बेसहारा शवों का पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया है।