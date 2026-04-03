Rajasthan: कांग्रेस नेता सीपी जोशी की अधिकारियों को चेतावनी, कार्यकर्ताओं के साथ हद पार की तो होगा हिसाब

डॉ. जोशी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ हद पार करके अन्याय करेगा, उसका हिसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठित होकर जब कार्य करता है तब सफलता निश्चित रूप से मिलती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। अब सूचना क्रांति का जमाना है और हर कार्यक्रम अपलोड हो रहा है। जो पदाधिकारी कार्य करेगा, वह निश्चित ही अपने-आप आगे बढ़ेगा।