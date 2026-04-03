6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

Rajasthan: कांग्रेस नेता सीपी जोशी की अधिकारियों को चेतावनी, कार्यकर्ताओं के साथ हद पार की तो होगा हिसाब

Congress Meeting: कांग्रेस के संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत नाथद्वारा में पूर्व विधानसभाध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हद पार कर रहे, उनका हिसाब जरूर लिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Kamal Mishra

Apr 02, 2026

CP Joshi

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी (फोटो-पत्रिका)

राजसमंद। कांग्रेस के संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत गुरुवार को रामपुर में आयोजित बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। डॉ. सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर गंभीरता से कहा कि इस क्षेत्र में जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार का हिसाब बराबर होगा।

डॉ. जोशी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ हद पार करके अन्याय करेगा, उसका हिसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठित होकर जब कार्य करता है तब सफलता निश्चित रूप से मिलती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। अब सूचना क्रांति का जमाना है और हर कार्यक्रम अपलोड हो रहा है। जो पदाधिकारी कार्य करेगा, वह निश्चित ही अपने-आप आगे बढ़ेगा।

तीन बैठक में नहीं हुए शामिल तो पद से हटे

उन्होंने कहा कि अब तक आदमी नाम से चलता था, अब काम से चलेगा। जो पदाधिकारी ब्लॉक में, मंडल में या जिले में है, वह अगर तीन बैठक में नहीं आता है तो वह थक चुका मान लिया जाएगा। अनुपस्थित पदाधिकारी अपने आप उस पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा और उसकी जगह नए आदमी को मौका मिलेगा।

एक माह में कार्यकारिणी का होगा गठन

जोशी ने कहा कि एक माह में जिलाध्यक्ष को कार्यकारिणी बनानी है तथा अब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तथा मंडल कांग्रेस कमेटी को ग्राम पंचायत इकाई तथा वार्ड अध्यक्ष बनाने हैं। बैठक में जिलाध्यक्ष आदित्यप्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें डॉ. सीपी जोशी के विकास कार्यों को लेकर पंचायतीराज में लोगों के बीच जाना है तथा जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्देश देगी उसकी पालना निश्चित रूप करनी है।

कार्यक्रम में ये लोग हुए शामिल

पूर्व जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर ने कहा कि गांधीजी अकेले थे, लेकिन जब निकल पड़े तो कारवां जुड़ता गया। ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीलाल मेनारिया, ब्लॉक कांग्रेस संगठन महामंत्री महेंद्रसिंह गोरवा, शूरवीर सिंह, अंबालाल गाडरी, प्यारेलाल जोशी, माधवलाल अहीर, रमेश दाधीच, इंटक नेता हुक्मीचंद मेनारिया, महिला ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष गौरी चौधरी ने भी संबोधित किया। संचालन ब्लॉक संगठन महामंत्री महेंद्रसिंह गोरवा ने किया।

ये भी पढ़ें

Jaipur: ‘पानी सूंघकर लौटाने’ का वीडियो वायरल होने के 24 घंटे में शुरू हुआ मरम्मत कार्य; MLA बोले- ‘ये लोग मेरे हैं’
जयपुर
Jaipur Water Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

सीपी जोशी

राहुल गांधी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Apr 2026 06:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajasthan: कांग्रेस नेता सीपी जोशी की अधिकारियों को चेतावनी, कार्यकर्ताओं के साथ हद पार की तो होगा हिसाब

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajsamand: CBSE की 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा में खेल! परीक्षा के नाम पर निजी स्कूल मांग रहे 3 महीने की फीस

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पत्रिका फाइल फोटो
राजसमंद

राजसमंद में मानवता की मिसाल; नंदनवन मोक्षधाम, जहां ‘कोई अपना नहीं’ तो भी मिलती है सम्मानजनक विदाई

नंदनवन मोक्षधाम, पत्रिका फोटो
राजसमंद

Rajsamand: ‘पूरे शहर में नाम चलता है, फोटो लगी है थाने में’ रील में डायलॉग पड़ा महंगा, पुलिस ने सिखाया सबक

रील बनाकर पुलिस को चुनौती देने का आरोपी,पत्रिका फोटो
राजसमंद

कुम्भलगढ़ दुर्ग: 36 किमी लंबी दीवार वाला किला, जहां जन्मे महाराणा प्रताप

राजसमंद

Rajsamand: इंश्योरेंस क्लेम के लालच में रिश्तों का कत्ल; सगे भाई ने भाई के खिलाफ रचा प्लान, पुलिस ने खोला पूरा राज

देवगढ़ पुलिस थाना राजसमंद, पत्रिका फोटो
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.