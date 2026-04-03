Rajsamand: ‘पूरे शहर में नाम चलता है, फोटो लगी है थाने में’ रील में डायलॉग पड़ा महंगा, पुलिस ने सिखाया सबक

जानकारी के अनुसार मनीष भील निवासी लेवा की खादरी थाना नाथद्वारा ने थाना परिसर के बाहर ही रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। रील में आपत्तिजनक और चुनौतीपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पूरे शहर में नाम चलता है, फोटो लगी है थाने में, शेर जैसा कलेजा चाहिए खान साहब को हाथ लगाने में…” डायलॉग बोलते हुए आरोपी ने वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और ट्रेंड में आ गया। वायरल वीडियो पुलिस को मिलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए सघन अभियान चलाया और कुछ ही घंटे में उसे धर दबोचा।