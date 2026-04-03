Rajasthan Electricity: 1.75 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; नहीं बढ़ेगी बिजली दरें, EV चार्जिंग पर फिक्स चार्ज खत्म

Rajasthan Electricity Tariff: राजस्थान के 1.75 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में इस वर्ष बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी की आशंका पर विराम लग गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ आदेश जारी कर सभी श्रेणियों में बिजली दरें यथावत रखी हैं। आदेश के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर फिक्स चार्ज समाप्त कर दिया गया है। अब इन कनेक्शनों पर 150 रुपए प्रति केवीए तक लिया जाने वाला फिक्स चार्ज नहीं लगेगा, जिससे चार्जिंग सस्ती होगी। यह टैरिफ आदेश अप्रेल से लागू हो गए हैं।