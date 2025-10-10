रिद्धि की खोजः पानी में डूबते व्यक्ति को बचाएगा रिमोट कंट्रोल्ड ‘लाइफगार्ड’

Ridhi Paliwal
नाथद्वारा (राजसमंद). विज्ञान की दुनिया में एक बार फिर छोटे शहर की बड़ी सोच ने सबका ध्यान खींचा है। नाथद्वारा की प्रतिभाशाली छात्रा रिद्धि पालीवाल ने एक ऐसा अभिनव प्रोजेक्ट तैयार किया है जो जल हादसों में नई उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। रिद्धि ने रिमोट कंट्रोल्ड लाइफगार्ड नामक ऐसा स्मार्ट उपकरण विकसित किया है, जो पानी में डूब रहे व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में सुरक्षित किनारे तक पहुँचाने में सक्षम है। अब इस प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है।
रिद्धि पालीवाल ने यह मॉडल उदयपुर के सेक्टर-11 स्थित राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला शिक्षा प्राधिकरण की विज्ञान प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया था। वहां इस प्रोजेक्ट को निर्णायकों ने जिला स्तर पर प्रथम श्रेणी में चयनित किया, जिसके बाद अब यह राज्य स्तर की प्रदर्शनी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। रिद्धि ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा उसे तब मिली, जब उसने समाचारों में झीलों और नदियों में डूबने से होने वाली मौतों के आंकड़े देखे। उसने सोचा अगर कोई ऐसी मशीन हो, जो डूबते व्यक्ति तक तुरंत पहुंच सके, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।
रिद्धि का यह मॉडल पूरी तरह रिमोट से नियंत्रित होता है। इसमें दो वॉटर-जेट प्रोपेलर्स लगे हैं, जो मशीन को पानी में आगे बढ़ाते हैं। इसकी अधिकतम गति 10 नॉट प्रति सेकंड तक है, यानी यह पारंपरिक लाइफ बोट से कई गुना तेज़ चल सकता है।
रिद्धि ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में उसने इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी और यांत्रिकी (मैकेनिक्स) के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ा है। उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला की सीमा में नहीं, बल्कि आम जनजीवन की सुरक्षा में भी उपयोगी हो सकता है। अगर इस उपकरण को बड़े पैमाने पर विकसित किया जाए, तो यह जल पर्यटन स्थलों, स्विमिंग पूलों, नदियों और झीलों में डूबने की घटनाओं को काफी हद तक रोक सकता है, रिद्धि पालीवाल।
इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूर्व में 10,000 रूपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। यह राशि इनोवेशन इन साइंस प्रोजेक्ट स्कीम के तहत प्रदान की गई थी। इस सम्मान ने रिद्धि का आत्मविश्वास और बढ़ाया।
विशेषज्ञों के अनुसार, रिद्धि का यह मॉडल उन तकनीकी नवाचारों में से है जो आपदा प्रबंधन और जल सुरक्षा के क्षेत्र में नई दिशा दे सकते हैं। राज्य शिक्षा विभाग ने भी इस प्रोजेक्ट को सामाजिक उपयोगिता आधारित नवाचार श्रेणी में शामिल किया है।
अब रिद्धि का अगला पड़ाव राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी है, जहां वह राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। सफलता मिलने पर उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग