रिद्धि की खोजः पानी में डूबते व्यक्ति को बचाएगा रिमोट कंट्रोल्ड ‘लाइफगार्ड’

रिद्धि पालीवाल ने यह मॉडल उदयपुर के सेक्टर-11 स्थित राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला शिक्षा प्राधिकरण की विज्ञान प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया था। वहां इस प्रोजेक्ट को निर्णायकों ने जिला स्तर पर प्रथम श्रेणी में चयनित किया, जिसके बाद अब यह राज्य स्तर की प्रदर्शनी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। रिद्धि ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा उसे तब मिली, जब उसने समाचारों में झीलों और नदियों में डूबने से होने वाली मौतों के आंकड़े देखे। उसने सोचा अगर कोई ऐसी मशीन हो, जो डूबते व्यक्ति तक तुरंत पहुंच सके, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।