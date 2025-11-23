रोडवेज की मनमानी! कस्बे से गुजरती बसें, पर स्टैंड तक नहीं आती, सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग (हाईवे) से ही निकल जाती

Roadways News
भीम. कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले लगभग दो वर्षों से रोडवेज बसों के नहीं आने से ग्रामीणों और यात्रियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीम रूट से नियमित रूप से बसें संचालित होने के बावजूद बसें कस्बे के निर्धारित बस स्टैंड पर नहीं पहुंचकर सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग (हाईवे) से ही निकल जाती हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन के लिए कठिनाई झेलनी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बसें हाईवे बाईपास पर ही यात्रियों को उतारती और बिठाती हैं, जिसके कारण यात्रियों को वहां से कस्बे तक लगभग एक किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। इस समस्या से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है।
हाईवे पर न तो पेयजल की व्यवस्था है, न सुविधाघर, यहां तक कि यात्रियों को बैठने या धूप-बारिश से बचने के लिए छाया तक उपलब्ध नहीं है। बारिश और गर्मी के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। ग्रामीण कई बार रोडवेज अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है।
नगर पालिका पूर्व पार्षद डालचंद सेन, रोशन लाल प्रजापत, नरपत सिंह, गोपाल लाल, सत्य प्रकाश प्रजापत आदि ने बताया कि राजसमंद, उदयपुर या जयपुर से आने वाली बसों में भी यात्रियों को जबरन हाईवे पर ही उतारा जाता है, जिससे सभी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
