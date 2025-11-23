रोडवेज की मनमानी! कस्बे से गुजरती बसें, पर स्टैंड तक नहीं आती, सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग (हाईवे) से ही निकल जाती

भीम. कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले लगभग दो वर्षों से रोडवेज बसों के नहीं आने से ग्रामीणों और यात्रियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीम रूट से नियमित रूप से बसें संचालित होने के बावजूद बसें कस्बे के निर्धारित बस स्टैंड पर नहीं पहुंचकर सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग (हाईवे) से ही निकल जाती हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन के लिए कठिनाई झेलनी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बसें हाईवे बाईपास पर ही यात्रियों को उतारती और बिठाती हैं, जिसके कारण यात्रियों को वहां से कस्बे तक लगभग एक किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। इस समस्या से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है।