गोरमघाट क्षेत्र में रेलवे लाइन पर गिरी चट्टाने एवं मलबा, आगामी आदेशों तक दोनों रेल बंद

देवगढ़. गोरमघाट क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा खिसककर रेलवे ट्रैक पर आ गए। इस हादसे से रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक मारवाड़ से कामलीघाट के बीच चलने वाली मीटर गेज रेल सेवाएं रोक दी हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार हाल ही में गोरमघाट के पहाड़ों पर हुई तेज बारिश की वजह से कामलीघाट रेलवे स्टेशन के पास दो नंबर साइडिंग के समीप ट्रैक पर चट्टानें और भारी मलबा आ गिरा। इससे रेल मार्ग बाधित हो गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शनिवार को रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पत्थरों को हटाने का कार्य शुरू किया। यह कार्य रविवार को दूसरे दिन भी युद्ध स्तर पर जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि जब तक मलबा पूरी तरह साफ नहीं हो जाता और क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रेन संचालन संभव नहीं होगा। रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 09695 मारवाड़–कामलीघाट और गाड़ी संख्या 09696 कामलीघाट–मारवाड़ जंक्शन की सेवाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही रेल संचालन फिर से शुरू किया जाएगा।