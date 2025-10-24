Rajsamand News: खेतों में अब चमकेगी सौर ऊर्जा की रोशनी: राज किसान साथी पोर्टल पर करें आवेदन

डूंगर सिंह व शंकर सिंह रावत, भीम: पहले डीजल पप से सिंचाई करनी पड़ती थी, जिससे खर्च बहुत बढ़ जाता था। अब सौर पंप से न सिर्फ लागत घटी, बल्कि दिन में अपनी मर्जी से सिंचाई कर पाते हैं।

मोहनसिंह व चूलसिंह राजपूत, कुभलगढ़: सौर पंप लगने के बाद हर मौसम में खेती करने लगे हैं। पहले एक ही फसल होती थी, अब घर की महिलाएं भी आसानी से पंप चला लेती हैं।

शंकरलाल व गोमा, देवगढ़: सौर पप से सूक्ष्म सिंचाई अपनाई और अब सब्जियों की खेती शुरू की है। आमदनी पहले से कई गुना बढ़ी है।

भैरूलाल व बाबूलाल भील, आमेट: अब फसल को समय पर पानी मिलता है, पैदावार बढ़ी है और अतिरिक्त खर्चा नहीं आता।