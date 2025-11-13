अवैध खनन पर अब होगी कड़ी कार्रवाईए कलक्टर बोले, टास्क फोर्स 24 घंटे रहे सक्रिय

राजसमंद. जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स 24 घंटे सक्रिय रहे और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, एडीएम नरेश बुनकर, एसएमई अनिल खमेसरा, एमई (प्रथम) जिनेश हुमड़, एमई (द्वितीय) ललित बाछरा, डीटीओ अभिजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।