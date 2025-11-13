अवैध खनन पर अब होगी कड़ी कार्रवाईए कलक्टर बोले, टास्क फोर्स 24 घंटे रहे सक्रिय

Dm Meeting news
राजसमंद. जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स 24 घंटे सक्रिय रहे और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, एडीएम नरेश बुनकर, एसएमई अनिल खमेसरा, एमई (प्रथम) जिनेश हुमड़, एमई (द्वितीय) ललित बाछरा, डीटीओ अभिजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के संभावित खनन क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जाए। जहां कहीं भी अवैध खनन या खनिज परिवहन की सूचना मिले, वहां त्वरित कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया बिना देरी अपनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि खनन से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई हो ताकि आमजन में प्रशासन के प्रति भरोसा कायम रहे।
कलक्टर हसीजा ने उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और पुलिस टीमों को भी निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखें और अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने की पहल करें। उन्होंने कहा कि “जिला स्तरीय टास्क फोर्स लगातार फील्ड में सक्रिय रहे और हर रिपोर्ट का फॉलोअप सुनिश्चित करे।
बैठक में जिले में संचालित खनन लीजों, नीलामी प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और खनिज राजस्व वसूली की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक दर्ज अवैध खनन प्रकरणों, जब्त वाहनों व मशीनरी, जब्त खनिज की मात्रा, दर्ज एफआईआर, तथा शास्ति राशि की वसूली से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई। कलक्टर ने इन आंकड़ों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा और निपटान समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि दोहराव की गुंजाइश न रहे।
जिले में बजरी के अवैध खनन को लेकर कलक्टर ने विशेष सख्ती के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभावित खनन स्थलों और परिवहन मार्गों पर विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएं और ड्रोन सर्वे या आकस्मिक निरीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाए।
बैठक में खातेदारी भूमि पर अवैध खनन से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। कलक्टर ने बताया कि ऐसे मामलों में खातेदारी निरस्तीकरण के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और संबंधित विभागों को इन पर शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति खातेदारी का दुरुपयोग कर अवैध खनन में संलिप्त है, उसके खिलाफ प्रशासन पूरी सख्ती से कदम उठाएगा।
बैठक के अंत में कलक्टर ने कहा कि अवैध खनन को रोकना केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि जनसहयोग की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में यदि कहीं संदिग्ध खनन गतिविधि देखें तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। खनिज संपदा हमारी साझा धरोहर है, इसका संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है।
