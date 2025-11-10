Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

हले गुरुजी सीखेंगे ज्ञान, फिर बच्चों को सिखाएंगे, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत 11 से 15 नवंबर तक शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण

कार्यशाला के दूसरे दिन कक्षा 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) और अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 10, 2025

teachers news

teachers news

राजसमंद. शिक्षा की गुणवत्ता को सशक्त बनाने और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सीखने की क्षमता को बेहतर करने के उद्देश्य से ‘प्रखर राजस्थान’ कार्यक्रम के तहत जिले में तृतीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं 11 से 15 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। इस दौरान शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों, मूल्यांकन पद्धतियों और आधुनिक शैक्षणिक सामग्री से परिचित कराया जाएगा।

चार विषयों के शिक्षक होंगे शामिल

कार्यशालाएं दो-दिवसीय चरणों में होंगी, जिनमें पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले चार प्रमुख विषयों हिन्दी, गणित, पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) और अंग्रेजी के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में कक्षा 1 से 5 तक के हिन्दी और गणित (लेवल-1) के शिक्षक तथा कक्षा 3 से 8 तक के हिन्दी विषय के शिक्षक भाग लेंगे। इन सत्रों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (एफएलएन) के अंतर्गत आमुखीकरण कराया जाएगा, जिससे बच्चों में पढ़ने-लिखने और गणना की नींव को मजबूत किया जा सके।

स्मार्ट स्कूलों में होंगे प्रशिक्षण सत्र

ये कार्यशालाएं उन्हीं विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी, जहां आईसीटी लैब और स्मार्ट टीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्देश्य यह है कि शिक्षकों को सीधे तकनीक-आधारित शिक्षण पद्धतियों का अनुभव कराया जा सके और वे इन्हें अपने विद्यालयों में व्यवहारिक रूप से लागू कर सकें।

दूसरे दिन ईवीएस और अंग्रेजी शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

कार्यशाला के दूसरे दिन कक्षा 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) और अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन सत्रों में इंटरएक्टिव टीचिंग, आकलन विधियों और शिक्षण में आधुनिक उपकरणों के उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रशिक्षकों द्वारा यह बताया जाएगा कि किस प्रकार कक्षा को अधिक संवादात्मक, आकर्षक और परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी तैयारी

कार्यशालाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 10 नवंबर को स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) और की रिसोर्स पर्सन (केआरपी) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रशिक्षण की रूपरेखा, प्रजेंटेशन, और अध्ययन सामग्री साझा की जाएगी ताकि प्रशिक्षक इन्हीं संसाधनों के माध्यम से विद्यालय स्तर पर प्रभावी प्रशिक्षण दे सकें।

मुख्य उद्देश्य: शिक्षकों को नई तकनीकों से जोड़ना

दो दिवसीय इन प्रशिक्षणों का मूल उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों, समसामयिक सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली से जोड़ना है। इससे न केवल उनकी शिक्षण दक्षता बढ़ेगी, बल्कि कक्षा में बच्चों की भागीदारी और सीखने के परिणामों में भी सुधार आएगा।

अधिकारी बोले: प्रशिक्षण से बढ़ेगी शिक्षण गुणवत्ता’

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नारायण सिंह राव (आमेट) ने बताया कि “प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यशालाएं शिक्षकों की अकादमिक दक्षता और शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगी। शिक्षक जब स्वयं नई तकनीकें और पद्धतियां सीखेंगे, तभी वे बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 02:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / हले गुरुजी सीखेंगे ज्ञान, फिर बच्चों को सिखाएंगे, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत 11 से 15 नवंबर तक शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चारभुजा में सड़क हादसे में महिला की मौत, ग्रामीणों ने तीन घंटे जाम किया सड़क

Road Accident news
राजसमंद

मातृकुण्डिया बांध के 6 गेट खुले, शुरू हुई पानी की निकासी, कमेटी के निर्णय पर जताया असंतोष

DM Arun Haseeja
राजसमंद

लाडो योजना : अब निजी स्कूलों की बालिकाओं को भी मिलेगा लाभ, सरकार की शिक्षा सशक्तिकरण की दिशा में अभिनव पहल

Lado-Prohtasaan-Yojana
राजसमंद

वेस्ट पॉलिथीन के बदले कॉपी, पेन और पौधों से जागी स्वच्छता की नई लहर, बच्चों ने रचा अनोखा उदाहरण

Education news 02
राजसमंद

फसीएम पिंक ड्राइव : एनीमिया रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं को लगेंगे एफसीएम इंजेक्शन

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.