हले गुरुजी सीखेंगे ज्ञान, फिर बच्चों को सिखाएंगे, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत 11 से 15 नवंबर तक शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण

कार्यशालाएं दो-दिवसीय चरणों में होंगी, जिनमें पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले चार प्रमुख विषयों हिन्दी, गणित, पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) और अंग्रेजी के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में कक्षा 1 से 5 तक के हिन्दी और गणित (लेवल-1) के शिक्षक तथा कक्षा 3 से 8 तक के हिन्दी विषय के शिक्षक भाग लेंगे। इन सत्रों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (एफएलएन) के अंतर्गत आमुखीकरण कराया जाएगा, जिससे बच्चों में पढ़ने-लिखने और गणना की नींव को मजबूत किया जा सके।