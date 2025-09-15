बाल विवाह के खिलाफ किशोरियों का बिगुल: “हम बदलेंगे अपने गांव की तस्वीर”

राजसमंद. भीलवाड़ा ज़िले के खाखला और टपरिया खेड़ी गांवों से आई 50 किशोरियों ने रविवार को राजसमंद में ऐसा संकल्प लिया, जो समाज की सोच को झकझोर देने वाला है। ये सभी किशोरियां बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट हुईं और बुलंद आवाज़ में ऐलान किया कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम बदलेंगे अपने गांव की तस्वीर। यह पहल जन विकास संस्थान और गर्ल्स नॉट ब्राइड्स के सहयोग से चल रही “मी डिसाइड परियोजना” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किशोरियों को जागरूक और सशक्त बनाकर उन्हें सामाजिक बदलाव की अग्रदूत बनाना है।