घर-घर, खेत-खेत पहुंचा प्रशासन: 15 हजार से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री

राजसमंद. जिले में प्रशासन और किसानों के बीच भरोसे का नया अध्याय उस समय शुरू हुआ, जब 24 जून को जिला कलक्टर के रूप में पदभार संभालते ही अरुण कुमार हसीजा ने कार्यशैली को जनोन्मुख बनाने का स्पष्ट संकेत दे दिया। पहली ही रात्रि चौपाल में अधिकारियों के कुर्सियों पर बैठने और आमजन के जमीन पर बैठने पर उन्होंने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि जब तक आमजन के लिए कुर्सी नहीं, अधिकारी भी जमीन पर ही बैठेंगे। यही संवेदनशील सोच आगे चलकर प्रशासन और किसानों के बीच मजबूत सेतु बनी।