बारिश ने खूब बरसाए बादल, पर सूखे रह गए तालाब

राजसमंद. जिले में इस बार मानसून ने जमकर बरसात की, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई तालाब अब भी सूखे पड़े हैं। आसमान से झमाझम बारिश होने के बावजूद गांवों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कारण सिंचाई विभाग की अनदेखी, अवैज्ञानिक निर्माण और तालाबों पर बढ़ता अतिक्रमण। जिले के कई हिस्सों में मानसून ने इस बार औसत से अधिक वर्षा दी, फिर भी कई तालाब अपनी भराव क्षमता तक नहीं पहुंच पाए। ग्रामीणों के अनुसार यह समस्या एक-दो साल की नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी है। इन तालाबों की हालत हर साल रीते, फटे और उपेक्षा से जर्जर जैसी ही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने अब तक यह पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर इतनी बारिश के बावजूद तालाबों में पानी क्यों नहीं भर रहा। विभागीय अधिकारी हर साल एक ही जवाब देते हैं जांच करवाई जा रही है। पर यह जांच कब पूरी होगी, कोई नहीं जानता।