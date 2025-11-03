Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

बारिश ने खूब बरसाए बादल, पर सूखे रह गए तालाब

जिले में इस बार मानसून ने जमकर बरसात की, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई तालाब अब भी सूखे पड़े हैं। आसमान से झमाझम बारिश होने के बावजूद गांवों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।

3 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 03, 2025

राजसमंद. जिले में इस बार मानसून ने जमकर बरसात की, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई तालाब अब भी सूखे पड़े हैं। आसमान से झमाझम बारिश होने के बावजूद गांवों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कारण सिंचाई विभाग की अनदेखी, अवैज्ञानिक निर्माण और तालाबों पर बढ़ता अतिक्रमण। जिले के कई हिस्सों में मानसून ने इस बार औसत से अधिक वर्षा दी, फिर भी कई तालाब अपनी भराव क्षमता तक नहीं पहुंच पाए। ग्रामीणों के अनुसार यह समस्या एक-दो साल की नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी है। इन तालाबों की हालत हर साल रीते, फटे और उपेक्षा से जर्जर जैसी ही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने अब तक यह पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर इतनी बारिश के बावजूद तालाबों में पानी क्यों नहीं भर रहा। विभागीय अधिकारी हर साल एक ही जवाब देते हैं जांच करवाई जा रही है। पर यह जांच कब पूरी होगी, कोई नहीं जानता।

ग्रामीणों के आरोप: एनिकट और चेकडैम ने रोका पानी का रास्ता

ग्रामीण बताते हैं कि तालाबों के सूखने की सबसे बड़ी वजह एनिकट, चेकडैम और अनियोजित निर्माण हैं। इन संरचनाओं ने पानी की स्वाभाविक आवक को रोक दिया है। कई जगह तो नालों और जलमार्गों पर कब्जे हो चुके हैं, जिससे तालाब तक पानी पहुंच ही नहीं पाता।

छापरी तालाब : ‘भराव क्षमता 10 फीट’, लेकिन सूखा पड़ा

धनेरियागढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध छापरी तालाब इस बार पूरी तरह सूखा है। इसकी भराव क्षमता 10 फीट है, लेकिन इसमें एक बूंद पानी नहीं है। जानकारी के अनुसार नंदसमंद से निकलने वाली फीडर लाइन से इस तालाब में पानी भरने की व्यवस्था की गई थी, मगर नाथद्वारा के पास फीडर में पहाड़ी मिट्टी गिर जाने से प्रवाह बाधित हो गया। नतीजा नीचे के तालाबों तक पानी पहुंच ही नहीं पाया।

नाहर सागर और रूपसागर: 60 किमी का जलाशय, पर पानी नदारद

कुंवारिया मुख्यालय पर स्थित नाहर सागर तालाब, जो करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, अब केवल पेंदे में बने गड्ढों तक सीमित रह गया है। वहीं रूपसागर तालाब की हालत और भी बदतर है। इसमें मात्र 10 से 15 प्रतिशत पानी ही शेष है। ग्रामीणों के अनुसार, नाहर सागर के आसपास की पहाड़ियों में अवैध खुदाई और नालों पर कब्जे ने तालाब की जलधारा को पूरी तरह रोक दिया है।

देवरीखेड़ा तालाब: केवल 20 प्रतिशत पानी बचा

वणाई ग्राम पंचायत का देवरीखेड़ा तालाब भी सूखेपन की मार झेल रहा है। इसकी भराव क्षमता के मुकाबले अब केवल 20 प्रतिशत पानी शेष है। यहां भी स्थिति वहीं चेकडैम और एनिकट ने बारिश के पानी की राह बंद कर दी है। वर्षा जल की स्वाभाविक आवक बाधित होने से तालाब हर साल कम पानी में सिमटता जा रहा है।

रेलमगरा का चोकड़ी तालाब: सिंचाई विभाग की सफाई भूल

रेलमगरा उपखंड का चोकड़ी तालाब (भराव क्षमता 9 फीट) इस बार पूरी तरह सूखा पड़ा है। आमतौर पर यह तालाब नंदसमंद बांध के ओवरफ्लो होने के बाद ओड़ा क्षेत्र से गुजरने वाली माइनर नहर से भरता है। मगर इस बार सिंचाई विभाग ने फीडर की सफाई तक नहीं करवाई। भामाखेड़ा और यादव कॉलोनी के पास फीडर गंदगी से अटी पड़ी है, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया और तालाब प्यासा रह गया।

ग्रामीणों की पुकार: कब जागेगा विभाग?

स्थानीय निवासियों ने बार-बार विभाग से गुहार लगाई है कि तालाबों की फीडर नहरों की सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तुरंत की जाए। परंतु अब तक न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही जवाबदेही तय हुई है। धनेरियागढ़ के किसान भेरूसिंह चौहान का कहना है, “हमारे खेतों की सिंचाई का सहारा यही तालाब थे। अब तालाब सूख गए हैं, तो हमें पानी के लिए टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है।”

लोगों की चिंता: पानी की कमी से फसलों पर संकट

तालाबों के सूखने से न केवल पेयजल की समस्या बढ़ रही है, बल्कि खेती पर भी गहरा असर पड़ रहा है। जिन क्षेत्रों में तालाबों का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता था, वहां अब खेत सूखे पड़े हैं। किसान खरीफ की फसलों को लेकर चिंतित हैं।

विभाग का रटा-रटाया जवाब

जब इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि “फीडरों की सफाई और अवरोध हटाने की जांच जारी है।” लेकिन यह जांच कब पूरी होगी, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

जनता का सवाल : जांच नहीं, समाधान चाहिए

जिले के कई सामाजिक संगठनों ने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि हर साल जांच के नाम पर फाइलें खुलती और बंद हो जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात जस के तस बने रहते हैं। अगर विभाग ने समय रहते फीडर की मरम्मत और सफाई कर दी होती, तो आज गांवों में पानी की किल्लत नहीं होती।

इनका कहना है

कुछ जगहों पर एनीकट, चेकडेम आदि की समस्या रही है। इस कारण से पानी नहीं आ पाने से तालाब सूखे हैं। फिर भी विभागीय स्तर पर इसको चेक करवाने की प्रक्रिया चल रही है। तालाबों में पानी नहीं आने के प्रमुख कारण खोजे जाएंगे और फिर इस दिशा में काम किया जाएगा।

मानसिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, राजसमंद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / बारिश ने खूब बरसाए बादल, पर सूखे रह गए तालाब

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का आक्रोश उफान पर: धरना 19वें दिन भी जारी, महिलाएं बोलीं “अब नहीं झुकेंगे”

Farmers Agitation
राजसमंद

दोवास मोड़ पर एंबुलेंस की टक्कर: युवक की मौत, दो साथी गंभीर, चालक गिरफ्तार

Accident news
राजसमंद

Rajsamand Crime : राजसमंद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, सकते में आए ग्रामीण

Rajsamand Crime Elderly woman brutally murder villagers shocked
राजसमंद

राजस्थान के इस जिले में पुलिस पहरे में भी नहीं खुले बांध के गेट… बांध बना मुसीबत, खेत बने तालाब

राजसमंद

केलवा–किशनपुरा मार्ग की बदहाल स्थिति पर फूटा आक्रोश, विद्यार्थियों व परिजनों ने किया प्रदर्शन

Road News
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.