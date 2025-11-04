चार साल से वीरान पड़ी धर्मशाला, कमरों से पंखे तक चोरी-विभागीय उदासीनता पर उठे सवाल

पूर्व महाराणा उदयपुर द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनवाई गई यह धर्मशाला चारभुजा के बस स्टैंड के पास स्थित है। समय के साथ इसकी दीवारें जर्जर और छतें टपकने लगी थीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मंदिर विस्तार योजना के तहत धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए एक करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस राशि से मरम्मत कार्य चार वर्ष पहले पूरा कर लिया गया। धर्मशाला में 50 से अधिक कमरे, पार्किंग स्थल, शौचालय और एक ट्यूबवेल सुविधा तक बनाई गई थी।लेकिन नवीनीकरण के बाद भी धर्मशाला के मुख्य द्वार पर आज तक ताले लटके हुए हैं।