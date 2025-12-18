लोकसभा में गूंजी पत्रिका की खबर: जिले में आधुनिक मौसम उपकरणों की कमी का मुद्दा उठाया

सांसद ने कहा कि यदि राजसमंद जिले में आधुनिक उपकरणों से युक्त मौसम केंद्र की स्थापना की जाती है, तो किसानों को समय पर और सही मौसम जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे कृषि कार्यों की बेहतर योजना बनाना संभव होगा और फसल संबंधी जोखिम भी कम होंगे। इसके साथ ही यह व्यवस्था कृषि आधारित उद्योगों, जल प्रबंधन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी।महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्र सरकार से इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक मौसम केंद्र की स्थापना जिले के किसानों की आय बढ़ाने, नुकसान कम करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।