18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

लोकसभा में गूंजी पत्रिका की खबर: जिले में आधुनिक मौसम उपकरणों की कमी का मुद्दा उठाया

जिला मुख्यालय पर लंबे समय से मौसम केंद्र नहीं होने का विषय अब संसद तक पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Dec 18, 2025

MP Mahima Kumari Mewar

MP Mahima Kumari Mewar

राजसमंद. जिला मुख्यालय पर लंबे समय से मौसम केंद्र नहीं होने का विषय अब संसद तक पहुंच गया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में उठाया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका ने वर्ष 2024 में जिले में मौसम केंद्र के अभाव को लेकर लगातार सवाल उठाए थे। इसी क्रम में 21 नवंबर 2024 को पिछले पांच माह से नहीं मिल रही मौसम की जानकारी शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था।

संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने लोकसभा में नियम 377 के तहत राजसमंद जिले में आधुनिक और पर्याप्त मौसम उपकरणों की कमी का मुद्दा रखा। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि जिले में आज भी मौसम संबंधी जानकारी के लिए पुराने और पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। सटीक और समयबद्ध मौसम पूर्वानुमान के अभाव में इसका सबसे अधिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। इससे बुवाई, कटाई, फसलों की सुरक्षा और उत्पादन की गुणवत्ता सीधे तौर पर प्रभावित होती है।

सांसद ने कहा कि यदि राजसमंद जिले में आधुनिक उपकरणों से युक्त मौसम केंद्र की स्थापना की जाती है, तो किसानों को समय पर और सही मौसम जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे कृषि कार्यों की बेहतर योजना बनाना संभव होगा और फसल संबंधी जोखिम भी कम होंगे। इसके साथ ही यह व्यवस्था कृषि आधारित उद्योगों, जल प्रबंधन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी।महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्र सरकार से इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक मौसम केंद्र की स्थापना जिले के किसानों की आय बढ़ाने, नुकसान कम करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / लोकसभा में गूंजी पत्रिका की खबर: जिले में आधुनिक मौसम उपकरणों की कमी का मुद्दा उठाया

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे विकास को लेकर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की केंद्रीय रेल मंत्री से शिष्टाचार भेंट ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

MP Mahima Kumari Mewar
राजसमंद

किसानों को बड़ी राहत: राजसमंद में फूलगोभी और आम को मिला फसल बीमा सुरक्षा कवच, मौसम की मार से अब नहीं टूटेगा किसान

Crop Bima News
राजसमंद

विज्ञान का प्रश्न-पत्र 3, सामाजिक विज्ञान का 4 खंडों में होगा

CBSE
राजसमंद

एसआईआर से बदलेगा राजसमंद का सियासी गणित, 73,984 नाम होंगे बाहर, अकेले राजसमंद विधानसभा में सबसे अधिक 20,880 मतदाता प्रभावित

S.I.R. Briefing
राजसमंद

यूरिया संकट ने बढ़ाई किसानों की चिंता, राजसमंद में लंबी कतारें, खाली हाथ लौटते किसान और सूखती उम्मीदें

urea news
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.