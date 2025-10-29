Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बीकानेर ने सत्र 2025–26 के लिए राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी और परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 29, 2025

Half Yearly Exam

Half Yearly Exam

राजसमंद. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बीकानेर ने सत्र 2025–26 के लिए राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी और परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेशानुसार, ये परीक्षाएं आगामी 20 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। शिविरा पंचांग में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का संचालन प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में समान तिथियों पर होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा व्यवस्था राज्य स्तर पर तैयार की गई है, ताकि मूल्यांकन प्रणाली एकरूप और पारदर्शी बनी रहे।

परीक्षा समय-सारणी और आयोजन व्यवस्था

- राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025–26 की अवधि 20.11.2025 से 01.12.2025 तक रखी गई है।- निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी विषयों की परीक्षाएं संबंधित विद्यालयों में संपन्न होंगी।

- विद्यालय स्तर पर प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएं भी इसी अवधि के अंतराल दिनों में आयोजित की जाएंगी।

- प्रश्न पत्र वितरण से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही बीकानेर से जारी किए जाएंगे, जिनका पालन सभी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से करना होगा।

प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता पर विशेष बल

शिक्षा विभाग ने परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा संबंधी कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश

  • - प्रश्न पत्रों से जुड़ी कोई भी जानकारी या दस्तावेज सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों पर साझा नहीं किए जाएंगे।
  • - यदि इस प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित कर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निजी विद्यालयों के लिए प्रावधान

  • निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र किसी भी परिस्थिति में पहले से नहीं रखे जाएंगे।
  • संबंधित विद्यालयों के प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि पर सीलबंद लिफाफे या यूएसबी/सीडी के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे।

पुलिस सुरक्षा व्यवस्था

  • - प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु उन्हें पुलिस थाना या निर्धारित पीईईओ/यूआरईईओ के विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा।
  • - यदि किसी कारणवश प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर संदेह हो, तो संबंधित थाने में पुलिस गश्त और रात्रिकालीन ड्यूटी लगाई जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी

  • - जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को यह अधिकार होगा कि वे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था तय करें।- सभी जिलों में राउण्ड द क्लॉक (24 घंटे) सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे।
  • - संबंधित पीईईओ और यूआरईईओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे परीक्षा संचालन के दौरान आवश्यक सतर्कता बरत सकें।

परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और निरीक्षण व्यवस्था

अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के दौरान सभी जिलों में समन्वयक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की निगरानी में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा।

  • - परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन, समयपालन और गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रमुखों की होगी।
  • - यदि किसी परीक्षा केंद्र पर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

प्रश्न पत्रों की उपलब्धता और भंडारण

  • - परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे।- जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आरक्षित प्रश्न पत्र भी संबंधित पुलिस थानों में सुरक्षित रखे जाएं।
  • - परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी प्रयुक्त प्रश्न पत्रों की गणना और अभिलेखीकरण का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा।

समन्वयक निदेशकों को विशेष दायित्व

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी समन्वयक निदेशकों को अपने-अपने क्षेत्रों में समयबद्ध और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वे जिलों में आयोजित होने वाली बैठकों में परीक्षा सुरक्षा, गोपनीयता और प्रश्न पत्र वितरण की समीक्षा करेंगे। परीक्षा शुरू होने से पूर्व संबंधित जिला स्तरीय समितियों की बैठक आयोजित कर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

2 नवंबर को होगी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा: बोर्ड के अध्यक्ष ने अ​धिकारियों की ली बैठक

VDO Exam 2025
राजसमंद

60 करोड़ की बेड़च नाका परियोजना: दो दशक की प्यास, अब भी मूर्त रूप लेने का इंतजार

Bedach Ka naka
राजसमंद

शिक्षक नहीं तो कक्षाएं बंद: बारिश में भी छतरी ताने सड़क पर उतरीं छात्राएं, घंटों चक्काजाम के बाद प्रशासन ने भेजे शिक्षक

Studens Agitaton
राजसमंद

आबकारी दल ने जब्त की अवैध रूप से ले जाई जा रही 159 कार्टन देशी व अंग्रेजी शराब

Accused Arrested
राजसमंद

Rajasamand News: बदले मौसम से छाए बादल, खेत में पड़ी फसलों के खराबे का डर, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.