राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

राजसमंद. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बीकानेर ने सत्र 2025–26 के लिए राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी और परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेशानुसार, ये परीक्षाएं आगामी 20 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। शिविरा पंचांग में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का संचालन प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में समान तिथियों पर होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा व्यवस्था राज्य स्तर पर तैयार की गई है, ताकि मूल्यांकन प्रणाली एकरूप और पारदर्शी बनी रहे।