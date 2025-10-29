राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Half Yearly Exam
राजसमंद. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बीकानेर ने सत्र 2025–26 के लिए राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी और परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेशानुसार, ये परीक्षाएं आगामी 20 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। शिविरा पंचांग में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का संचालन प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में समान तिथियों पर होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा व्यवस्था राज्य स्तर पर तैयार की गई है, ताकि मूल्यांकन प्रणाली एकरूप और पारदर्शी बनी रहे।
- राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025–26 की अवधि 20.11.2025 से 01.12.2025 तक रखी गई है।- निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी विषयों की परीक्षाएं संबंधित विद्यालयों में संपन्न होंगी।
- विद्यालय स्तर पर प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएं भी इसी अवधि के अंतराल दिनों में आयोजित की जाएंगी।
- प्रश्न पत्र वितरण से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही बीकानेर से जारी किए जाएंगे, जिनका पालन सभी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से करना होगा।
शिक्षा विभाग ने परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा संबंधी कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के दौरान सभी जिलों में समन्वयक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की निगरानी में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी समन्वयक निदेशकों को अपने-अपने क्षेत्रों में समयबद्ध और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वे जिलों में आयोजित होने वाली बैठकों में परीक्षा सुरक्षा, गोपनीयता और प्रश्न पत्र वितरण की समीक्षा करेंगे। परीक्षा शुरू होने से पूर्व संबंधित जिला स्तरीय समितियों की बैठक आयोजित कर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
