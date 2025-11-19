मादड़ी-सरदारगढ़ मार्ग की सड़क खस्ता, रोजाना हादसे का खतरा

कुंवारिया. मादड़ी चौराहा से सरदारगढ़ तक करीब सोलह किलोमीटर लंबी डामर सड़क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क पर पड़े गहरे गड्ढे, कटे किनारे और उखड़ा हुआ पैच-वर्क के कारण स्थानीय लोग व यात्रियों को हर वक्त दुर्घटना का डर बना रहता है। प्रतिदिन भारी वाहन इस मार्ग से गुजरने के कारण कई स्थानों पर सडक़ दबकर धंस गई हैं और कुछ हिस्सों में ब्लैक-स्पॉट बन चुके हैं, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ गई है।