अब राजसमंद में भी घुल रही नागपुर के संतरों की मिठास, प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट की पहल बनी मिसाल

मधुसूदन शर्मा
राजसमंद. बदलते मौसम, बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भावों के बीच किसान जहां पारंपरिक खेती में लाभ की चुनौती से जूझ रहे हैं, वहीं जिले के आमेट क्षेत्र के प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट (ग्राम डूंगाखेड़ा, पंचायत औलनाखेड़ा) ने अपनी सोच और नवाचार से दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण पेश किया है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग से नेनूराम ने जिले में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर नागपुर संतरों का बगीचा विकसित किया है, और आज उनका बगीचा गांव में सुनहरी सफलता की कहानी लिख रहा है।
नेनूराम बताते हैं कि अब तक वे गेहूं, चना, मक्का जैसी पारंपरिक फसलों की खेती करते थे। मेहनत तो थी, लेकिन मौसम की अनिश्चितता, बाजार दरों में उतार-चढ़ाव के कारण मुनाफा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा था। इसी दौरान उद्यान विभाग के अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने संतरों की बागवानी शुरू करने का निर्णय लिया।
नेनूराम ने करीब 2.0 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे का बगीचा लगाया। उनका बगीचा आज पूरी तरह सफल है और प्रत्येक पौध से 40-50 किलो संतरे की पैदावार मिल रही है। यही नहीं, उन्होंने वाणिज्यिक समझदारी भी दिखाई। पेड़ों की कतारों के बीच की खाली जमीन पर चना बोकर भूमि की उर्वरता बढ़ाई, साथ ही अतिरिक्त आय भी प्राप्त की।
नेनूराम जाट ड्रिप इरिगेशन से पानी बचाते हैं, रसायनों से दूरी बनाकर जैविक तरीके से संतरे का उत्पादन कर रहे हैं। सबसे खास बात ये हैं कि उन्हें अब अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिल रहा है, क्योंकि वह संतरे अपने तय दाम पर बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
नेनूराम जाट का यह नवाचार बताता है कि आज खेती केवल गुज़ारा नहीं, बेहतरीन व्यवसाय भी बन सकती है, यदि वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं, उद्यानिकी और फलोद्यान पर ध्यान दिया जाए।
फल बगीचा लगाकर किसान –
उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फलोद्यान स्थापना पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध है। इसलिए विभाग का किसानों से अनुरोध है कि वे आगे आएं और फल बगीचा स्थापित कर गारंटीड स्थिर आय का आधार बनाएं।
कल्प वर्मा, उप निदेशक, उद्यान विभाग, राजसमंद
