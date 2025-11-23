Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

अब राजसमंद में भी घुल रही नागपुर के संतरों की मिठास, प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट की पहल बनी मिसाल

दलते मौसम, बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भावों के बीच किसान जहां पारंपरिक खेती में लाभ की चुनौती से जूझ रहे हैं

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 23, 2025

Nagpur Orange

Nagpur Orange

मधुसूदन शर्मा

राजसमंद. बदलते मौसम, बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भावों के बीच किसान जहां पारंपरिक खेती में लाभ की चुनौती से जूझ रहे हैं, वहीं जिले के आमेट क्षेत्र के प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट (ग्राम डूंगाखेड़ा, पंचायत औलनाखेड़ा) ने अपनी सोच और नवाचार से दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण पेश किया है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग से नेनूराम ने जिले में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर नागपुर संतरों का बगीचा विकसित किया है, और आज उनका बगीचा गांव में सुनहरी सफलता की कहानी लिख रहा है।

पारंपरिक खेती छोड़ अपनाया नया रास्ता

नेनूराम बताते हैं कि अब तक वे गेहूं, चना, मक्का जैसी पारंपरिक फसलों की खेती करते थे। मेहनत तो थी, लेकिन मौसम की अनिश्चितता, बाजार दरों में उतार-चढ़ाव के कारण मुनाफा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा था। इसी दौरान उद्यान विभाग के अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने संतरों की बागवानी शुरू करने का निर्णय लिया।

2 हेक्टेयर भूमि पर खड़ा कर दिया संतरा उद्यान

नेनूराम ने करीब 2.0 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे का बगीचा लगाया। उनका बगीचा आज पूरी तरह सफल है और प्रत्येक पौध से 40-50 किलो संतरे की पैदावार मिल रही है। यही नहीं, उन्होंने वाणिज्यिक समझदारी भी दिखाई। पेड़ों की कतारों के बीच की खाली जमीन पर चना बोकर भूमि की उर्वरता बढ़ाई, साथ ही अतिरिक्त आय भी प्राप्त की।

बूंद-बूंद सिंचाई और जैविक उत्पादन, कम लागत, ज्यादा लाभ

नेनूराम जाट ड्रिप इरिगेशन से पानी बचाते हैं, रसायनों से दूरी बनाकर जैविक तरीके से संतरे का उत्पादन कर रहे हैं। सबसे खास बात ये हैं कि उन्हें अब अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिल रहा है, क्योंकि वह संतरे अपने तय दाम पर बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

युवाओं और किसानों के लिए प्रेरक उदाहरण

नेनूराम जाट का यह नवाचार बताता है कि आज खेती केवल गुज़ारा नहीं, बेहतरीन व्यवसाय भी बन सकती है, यदि वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं, उद्यानिकी और फलोद्यान पर ध्यान दिया जाए।

फलोद्यान क्यों लाभकारी?

फल बगीचा लगाकर किसान –

  • बंजर भूमि से भी आमदनी
  • दीर्घकालिक स्थिर आय
  • स्थानीय रोजगार
  • पर्यावरण सुधार
  • प्रसंस्करण और निर्यात की संभावनाओं का विस्तार जैसे अनेक लाभ उठा सकते हैं।

उद्यान विभाग दे रहा 40-50 प्रतिशत अनुदान

उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फलोद्यान स्थापना पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध है। इसलिए विभाग का किसानों से अनुरोध है कि वे आगे आएं और फल बगीचा स्थापित कर गारंटीड स्थिर आय का आधार बनाएं।

कल्प वर्मा, उप निदेशक, उद्यान विभाग, राजसमंद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / अब राजसमंद में भी घुल रही नागपुर के संतरों की मिठास, प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट की पहल बनी मिसाल

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मार्ग पहले से संकरा, ऊपर से रास्तों पर आड़े-तिरछे खड़े वाहनों से बाजार में लगता है जाम

road Jam
राजसमंद

सीपेज की समस्या से फसलें और चारा बर्बाद

farmers news
राजसमंद

रोडवेज की मनमानी! कस्बे से गुजरती बसें, पर स्टैंड तक नहीं आती, सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग (हाईवे) से ही निकल जाती

Roadways News
राजसमंद

राजस्थान के इस जिले में पहली बार नागपुर के संतरों की मिठास, जानें, किसान नेनूराम की सफलता की कहानी

राजसमंद

Rajsamand News: राजस्थान के इस जिले में बनेगा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब; केवल ईको-फ्रेंडली यूनिट्स को मंजूरी, 8.0668 हेक्टेयर भूमि रिजर्व

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.