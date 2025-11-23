अब राजसमंद में भी घुल रही नागपुर के संतरों की मिठास, प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट की पहल बनी मिसाल

राजसमंद. बदलते मौसम, बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भावों के बीच किसान जहां पारंपरिक खेती में लाभ की चुनौती से जूझ रहे हैं, वहीं जिले के आमेट क्षेत्र के प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट (ग्राम डूंगाखेड़ा, पंचायत औलनाखेड़ा) ने अपनी सोच और नवाचार से दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण पेश किया है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग से नेनूराम ने जिले में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर नागपुर संतरों का बगीचा विकसित किया है, और आज उनका बगीचा गांव में सुनहरी सफलता की कहानी लिख रहा है।