Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

कुंभलगढ़ की दीवारों पर दुनिया की नजरें: रोशनी, रील्स और रचनात्मकता का नया संगम

अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग अब नया रूप लेकर विश्व पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 19, 2025

Kumbhalgarh Fort

Kumbhalgarh Fort

कुंभलगढ़. अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग अब नया रूप लेकर विश्व पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। कभी मेवाड़ की सुरक्षा ढाल रहा यह किला अब उस मंच में बदल चुका है, जहां इतिहास, प्रकृति और रचनात्मकता एक साथ जीवंत हो उठते हैं। बीते कुछ वर्षों में यहां आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। रात के समय सुनहरी रोशनी से नहाई प्राचीरें, विशाल किलेबंदी और पहाड़ों की शांत हवा ऐसा अनुभव कराती हैं, जैसे सदियों पुरानी कहानियां फिर से जीवन पा गई हों। इन मनोहारी दृश्यों का प्रभाव उन रचनाकारों पर गहरी छाप छोड़ रहा है, जो कैमरे, स्केच, शब्द या डिजिटल माध्यम से दुनिया को नए रूप में देखते हैं।

कैमरे में कैद हो रहा नया कुंभलगढ़

फिल्मनिर्माता, फोटोग्राफर, इंस्टाग्राम रील क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स लगातार कुंभलगढ़ की सुंदरता को नए नजरिए से दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। किले की दीवारों पर दौड़ती रोशनी, गलियों में छिपे इतिहास और पहाड़ी वातावरण की शांति—इन सभी को लघु वीडियो, यात्रा- व्लॉग और फोटो सीरीज के रूप में विश्वभर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होते देखा जा रहा है। कुंभलगढ़ अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि रचनात्मक प्रेरणा का एक नया केंद्र बन चुका है।

स्थानीय व्यवसाय में नई जान

स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बिशन सिंह राणावत का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची है। वहीं होटल संघ अध्यक्ष भरतपाल सिंह शेखावत बताते हैं कि डिजिटल लोकप्रियता के कारण सप्ताहांत पर अधिकांश होटल और रिसॉर्ट पूरी तरह बुक रहते हैं। यही नहीं होमस्टे, हस्तशिल्प व्यवसाय, जंगल सफारी सेवाएँ, गाइड, स्थानीय दुकानदार और अन्य संबंधित व्यवसायों की आय में भी सीधा लाभ देखा जा रहा है। डिजिटल रचनाकारों की निरंतर मौजूदगी ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा और स्थायी विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाला है।

सोशल मीडिया पर छाया कुंभलगढ़

इंस्टाग्रामक्रिएटर्स कुंभलगढ़ को नई दृश्यात्मक कहानियों के रूप में वैश्विक मंच तक पहुँचा रहे हैं। वहीं यूट्यूब यात्रा-व्लॉगर्स इसे “भारत का अनदेखा खजाना” और “द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया” जैसी उपमाएँ देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियाँ और अंतरराष्ट्रीय टूर प्लानर्स भी अब कुंभलगढ़ को हाई-डिमांड डेस्टिनेशन की श्रेणी में शामिल कर रहे हैं।

भविष्य में संभावित वैश्विक आइकॉन

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रुझान इसी गति से जारी रहा तो कुंभलगढ़ को आने वाले वर्षों में दुनिया के प्रमुख यात्रा स्थलों की सूची में स्थान मिल सकता है जहां लोग एक बार जरूर जाने का सपना देखते हैं। कुंभलगढ़ की खास पहचान सिर्फ भव्य किलेबंदी में ही नहीं, बल्कि उस अनोखे अनुभव में है जिसमें इतिहास की फुसफुसाहट, प्रकृति की शांति, और आधुनिक दुनिया की रचनात्मकता तीनों का अनूठा संगम महसूस होता है। आज कुंभलगढ़ सिर्फ यात्रा का स्थान नहीं, बल्कि एक वैश्विक यात्रा-कहानी बन चुका है, जो हर नए आगंतुक के कैमरे और शब्दों में फिर से लिखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / कुंभलगढ़ की दीवारों पर दुनिया की नजरें: रोशनी, रील्स और रचनात्मकता का नया संगम

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यह कैसा ‘पेचवर्क’? डामर की जगह मिट्टी डालकर भर रहे खड्ढे, ग्रामीणों में रोष

Road Pachwork news
राजसमंद

11827 उप प्राचार्यों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी,प्राचार्य पदों की डीपीसी की तैयारियां, 24 तक आपत्तियां आमंत्रित

DPC News
राजसमंद

मादड़ी-सरदारगढ़ मार्ग की सड़क खस्ता, रोजाना हादसे का खतरा

Road Break news
राजसमंद

ऑटोमैटिक ड्राइविंग ट्रैक बना ‘सफेद हाथी’: ट्रैक परिसर में कम्प्यूटर, सेंसर और ऑपरेशन सिस्टम तक नहीं

automatic driving track
राजसमंद

3 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र हुए डिजिटाइज

SIR NEWS
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.