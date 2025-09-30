Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

जिले में कुल 102 तालाब: पांच तालाब खाली, 77 लबालब, 6 ओवरफ्लो

जिले में मानसून भले ही अब विदाई की ओर है, लेकिन इस बार की बारिश ने तालाबों और झीलों को जीवनदान दे दिया है।

2 min read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Sep 30, 2025

Rajsamand Jheel

Rajsamand Jheel

राजसमंद. जिले में मानसून भले ही अब विदाई की ओर है, लेकिन इस बार की बारिश ने तालाबों और झीलों को जीवनदान दे दिया है। जिले के 102 तालाबों में से 77 तालाब पूरी तरह भर चुके हैं और इनमें से 6 तालाब तो ओवरफ्लो होकर पर्यटन स्थल बन गए हैं। ग्रामीणों और शहरवासियों के लिए यह नजारा किसी उत्सव से कम नहीं, क्योंकि लोग तालाबों की रपटों पर उमड़ रहे हैं और झरनों जैसे बहते पानी का आनंद उठा रहे हैं।

तालाबों में बहार, कहीं सूखा भी

राजसमंद झील इस वक्त पूरे गेज तक लबालब भरी है और उसका पानी बनास नदी में गिरकर लहरें पैदा कर रहा है। वासोल गांव की रपट पर सैकड़ों लोग जुट रहे हैं। वहीं, नंदसमंद, चिकलवास, कुण्डली और कुंठवा वियर जैसे तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि जिले के कुछ तालाब अब भी सूखे पड़े हैं। पर्याप्त बारिश के बावजूद उनमें पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच पाई, जो सिंचाई विभाग की चिंता बढ़ा रही है।

बारिश का औसत और जिले की स्थिति

इस बार जिले का औसत भी बढ़ा है। पिछले साल जहां औसत 801 मिमी रहा था, वहीं इस बार यह बढ़कर 848 मिमी पर पहुंचा। यह वृद्धि भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन जिले के जल स्रोतों की स्थिति को देखते हुए यह राहत का संकेत है।

पर्यटन और रोमांच का नया ठिकाना

बारिश के कारण ओवरफ्लो होते तालाब अब गांव-गांव के लिए पर्यटन स्थल बन गए हैं। परिवारों और युवाओं की भीड़ तालाबों की रपटों पर उमड़ रही है। बहते पानी की आवाज और झरनों का दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।

आगे की चुनौती

बारिश ने कई तालाबों और झीलों को भर जरूर दिया है, लेकिन जिन तालाबों तक पानी नहीं पहुंच पाया, वे अब भी चिंता का विषय हैं। आने वाले महीनों में इन जल स्रोतों पर निर्भर किसानों के लिए पानी का प्रबंधन बड़ी चुनौती होगा।

1. जिले में तालाबों की स्थिति (कुल 102 तालाब)

श्रेणीसंख्या
कुल तालाब102
खाली तालाब5
लबालब भरे तालाब77
ओवरफ्लो तालाब6

2. ब्लॉकवार बारिश का तुलनात्मक अध्ययन (2024 बनाम 2025)

ब्लॉकवर्ष 2024 (मिमी)वर्ष 2025 (मिमी)अंतर (±)
आमेट815950+135
भीम745846+101
देलवाड़ा742796+53
देवगढ़12111237+26
गढ़बोर892889-3
कुंभलगढ़7731111+338
खमनोर851870+16
कुंवारिया761655-106
नाथद्वारा997813-185
रेलमगरा746732-14
राजसमंद647842+195
सरदारगढ़670527-143
गिलूण्ड563753+190
कुल10,41311,021+603
औसत801848+47

3. तालाबों की वर्तमान स्थिति (29 सितंबर 2025 तक)

तालाब का नामपूर्ण गेज (फीट)वर्तमान गेज (फीट)
राजसमंद3030
माताजी का खेड़ा2110.70
भराई1716.20
सांसेरा1111
मनोहर सागर1111
कुण्डली1616
काला भाटा1818
नंदसमंद3232
चिकलवास6464
भोपाल सागर1919
स्वरूप सागर88
खण्डेल8.506.20
नीमझर2323
कुंठवा वियर14.7614.76
भीम टेंक16.5016.50
भीम रपट3.503.50
बड़ा तालाब8.503.00
देहरिया7.506.00
लक्ष्मीसागर9.502.00
तेजर लाई81.00
समेलिया125.00
बाघेरी नाका32.80311.68*
आगरिया1414
भादला8.002.50
पनोतिया7.003.00
सालमसागर15.5015.50
अजीतगढ़ रपट8.608.60
बार टैंक1414
खातिया2017
कुशलपुरा7.507.50
लाखा गुडा18.0018.00
लालपुरा भीम12.0012.00

4. ओवरफ्लो तालाब (29 सितंबर 2025 तक)

तालाब का नाम
राजसमंद
कुण्डली
नंदसमंद
चिकलवास
कुंठवा वियर
बाघेरी नाका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 11:11 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / जिले में कुल 102 तालाब: पांच तालाब खाली, 77 लबालब, 6 ओवरफ्लो

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीम में 350 लीटर घी और 448 किलो तेल सीज

Food Department news
राजसमंद

सिगरेट फूंकने के बाद जल उठेगा 51 फीट रावण का दंभ, आतिशबाजी संग जलेगा पुतला

Rawan Dahan News
राजसमंद

अभिनव पहल: राजसमंद में 120 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाओं की स्थापना

Maths Lab
राजसमंद

4.16 लाख से ज्यादा एसएमसी व एसडीएमसी सदस्यों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

SDMC NEWS
राजसमंद

अरावली की गोद में विराजित मां अन्नपूर्णा: अन्न, धन और जल की दात्री

Annpurna Mata Tample
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.