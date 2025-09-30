जिले में कुल 102 तालाब: पांच तालाब खाली, 77 लबालब, 6 ओवरफ्लो

Rajsamand Jheel
राजसमंद. जिले में मानसून भले ही अब विदाई की ओर है, लेकिन इस बार की बारिश ने तालाबों और झीलों को जीवनदान दे दिया है। जिले के 102 तालाबों में से 77 तालाब पूरी तरह भर चुके हैं और इनमें से 6 तालाब तो ओवरफ्लो होकर पर्यटन स्थल बन गए हैं। ग्रामीणों और शहरवासियों के लिए यह नजारा किसी उत्सव से कम नहीं, क्योंकि लोग तालाबों की रपटों पर उमड़ रहे हैं और झरनों जैसे बहते पानी का आनंद उठा रहे हैं।
राजसमंद झील इस वक्त पूरे गेज तक लबालब भरी है और उसका पानी बनास नदी में गिरकर लहरें पैदा कर रहा है। वासोल गांव की रपट पर सैकड़ों लोग जुट रहे हैं। वहीं, नंदसमंद, चिकलवास, कुण्डली और कुंठवा वियर जैसे तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि जिले के कुछ तालाब अब भी सूखे पड़े हैं। पर्याप्त बारिश के बावजूद उनमें पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच पाई, जो सिंचाई विभाग की चिंता बढ़ा रही है।
इस बार जिले का औसत भी बढ़ा है। पिछले साल जहां औसत 801 मिमी रहा था, वहीं इस बार यह बढ़कर 848 मिमी पर पहुंचा। यह वृद्धि भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन जिले के जल स्रोतों की स्थिति को देखते हुए यह राहत का संकेत है।
बारिश के कारण ओवरफ्लो होते तालाब अब गांव-गांव के लिए पर्यटन स्थल बन गए हैं। परिवारों और युवाओं की भीड़ तालाबों की रपटों पर उमड़ रही है। बहते पानी की आवाज और झरनों का दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।
बारिश ने कई तालाबों और झीलों को भर जरूर दिया है, लेकिन जिन तालाबों तक पानी नहीं पहुंच पाया, वे अब भी चिंता का विषय हैं। आने वाले महीनों में इन जल स्रोतों पर निर्भर किसानों के लिए पानी का प्रबंधन बड़ी चुनौती होगा।
|श्रेणी
|संख्या
|कुल तालाब
|102
|खाली तालाब
|5
|लबालब भरे तालाब
|77
|ओवरफ्लो तालाब
|6
|ब्लॉक
|वर्ष 2024 (मिमी)
|वर्ष 2025 (मिमी)
|अंतर (±)
|आमेट
|815
|950
|+135
|भीम
|745
|846
|+101
|देलवाड़ा
|742
|796
|+53
|देवगढ़
|1211
|1237
|+26
|गढ़बोर
|892
|889
|-3
|कुंभलगढ़
|773
|1111
|+338
|खमनोर
|851
|870
|+16
|कुंवारिया
|761
|655
|-106
|नाथद्वारा
|997
|813
|-185
|रेलमगरा
|746
|732
|-14
|राजसमंद
|647
|842
|+195
|सरदारगढ़
|670
|527
|-143
|गिलूण्ड
|563
|753
|+190
|कुल
|10,413
|11,021
|+603
|औसत
|801
|848
|+47
|तालाब का नाम
|पूर्ण गेज (फीट)
|वर्तमान गेज (फीट)
|राजसमंद
|30
|30
|माताजी का खेड़ा
|21
|10.70
|भराई
|17
|16.20
|सांसेरा
|11
|11
|मनोहर सागर
|11
|11
|कुण्डली
|16
|16
|काला भाटा
|18
|18
|नंदसमंद
|32
|32
|चिकलवास
|64
|64
|भोपाल सागर
|19
|19
|स्वरूप सागर
|8
|8
|खण्डेल
|8.50
|6.20
|नीमझर
|23
|23
|कुंठवा वियर
|14.76
|14.76
|भीम टेंक
|16.50
|16.50
|भीम रपट
|3.50
|3.50
|बड़ा तालाब
|8.50
|3.00
|देहरिया
|7.50
|6.00
|लक्ष्मीसागर
|9.50
|2.00
|तेजर लाई
|8
|1.00
|समेलिया
|12
|5.00
|बाघेरी नाका
|32.80
|311.68*
|आगरिया
|14
|14
|भादला
|8.00
|2.50
|पनोतिया
|7.00
|3.00
|सालमसागर
|15.50
|15.50
|अजीतगढ़ रपट
|8.60
|8.60
|बार टैंक
|14
|14
|खातिया
|20
|17
|कुशलपुरा
|7.50
|7.50
|लाखा गुडा
|18.00
|18.00
|लालपुरा भीम
|12.00
|12.00
|तालाब का नाम
|राजसमंद
|कुण्डली
|नंदसमंद
|चिकलवास
|कुंठवा वियर
|बाघेरी नाका
