जिले में कुल 102 तालाब: पांच तालाब खाली, 77 लबालब, 6 ओवरफ्लो

राजसमंद झील इस वक्त पूरे गेज तक लबालब भरी है और उसका पानी बनास नदी में गिरकर लहरें पैदा कर रहा है। वासोल गांव की रपट पर सैकड़ों लोग जुट रहे हैं। वहीं, नंदसमंद, चिकलवास, कुण्डली और कुंठवा वियर जैसे तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि जिले के कुछ तालाब अब भी सूखे पड़े हैं। पर्याप्त बारिश के बावजूद उनमें पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच पाई, जो सिंचाई विभाग की चिंता बढ़ा रही है।