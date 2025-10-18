Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

ट्राई की रिपोर्ट: वॉयस और डेटा सेवाओं में निजी कंपनियों का जलवा, बीएसएनएल सबसे पीछे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा हाल ही में किए गए ड्राइव टेस्ट (DriveTest) में निजी दूरसंचार कंपनियों एयरटेल, जियो और वीआई ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।

2 min read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 18, 2025

BSNL DATA NEWS

BSNL DATA NEWS

मधुसूदन शर्मा

राजसमंद. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा हाल ही में किए गए ड्राइव टेस्ट (DriveTest) में निजी दूरसंचार कंपनियों एयरटेल, जियो और वीआई ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। यह परीक्षण उदयपुर और राजसमंद जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में किया गया, जिसमें वॉयस कॉल की गुणवत्ता, कॉल ड्रॉप दर और डेटा स्पीड सहित कई पैरामीटर मापे गए।

वॉयस सेवाओं का प्रदर्शन

ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, कॉल सेटअप सक्सेस रेट (CallSetupSuccessRate) में एयरटेल और जियो दोनों ने 100 प्रतिशत अंक हासिल किए। यानी इन नेटवर्क्स पर की गई हर कॉल सफलतापूर्वक जुड़ी। वहीं बीएसएनएल इस श्रेणी में सबसे कमजोर साबित हुआ।

वॉयस सेवाएं

  • कॉल सफलता दर: एयरटेल और जियो ने 100 प्रतिशत कॉल सफलता दर्ज की।
  • कॉल सेटअप टाइम: जियो सबसे तेज़ — कॉल जुड़ने में मात्र 0.53 सेकंड का समय।
  • कॉल ड्रॉप रेट: एयरटेल और जियो दोनों का ड्रॉप कॉल रेट शून्य रहा।
  • कॉल गुणवत्ता (MOSस्कोर):वीआई सर्वश्रेष्ठ (4.49), बीएसएनएल सबसे कमजोर (2.36)

डेटा सेवाएं

  • जियो का जलवा: डाउनलोड स्पीड 346.02 Mbps, अपलोड स्पीड 37.90 Mbps — सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
  • एयरटेल सम्मानजनक: डाउनलोड 154.32 Mbps, अपलोड 29.45 Mbps — दूसरे स्थान पर।
  • बीएसएनएल सबसे पीछे: डाउनलोड मात्र 3.91 Mbps, अपलोड 3.17 Mbps — चारों में सबसे कमजोर।
  • लेटेंसी(NetworkResponseTime): जियो का नेटवर्क सबसे तेज़, सिर्फ 12.30 ms में प्रतिक्रिया।

परीक्षण क्षेत्र (Test Locations)

ट्राई की टीम ने राजसमंद जिले में निम्नलिखित स्थानों पर ड्राइव टेस्ट किया —

  • शहरी क्षेत्र: राजसमंद शहर, नाथद्वारा, केलवा
  • ग्रामीण क्षेत्र: पसूंद, भाणा, बड़ारड़ा और आसपास के गाँव

इन स्थानों पर नेटवर्क कवरेज, कॉल स्थिरता और डेटा ट्रांसमिशन क्षमता का परीक्षण किया गया।

ट्राई की टिप्पणी और उद्देश्य

ट्राई (TRAI) का कहना है कि यह परीक्षण उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा सुनिश्चित करने और कंपनियों को अपनी तकनीकी कमजोरियाँ सुधारने के लिए प्रेरित करने हेतु किया गया। रिपोर्ट की प्रति चारों प्रमुख सेवा प्रदाताओं एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल को भेज दी गई है। ट्राई का लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक राज्य और जिले में सेवा गुणवत्ता मानक (Quality of Service Standards) का समान स्तर सुनिश्चित किया जाए।

उपभोक्ताओं के लिए जानकारी

पूरी विस्तृत रिपोर्ट ट्राई की वेबसाइट : www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। जो उपभोक्ता या संस्थाएं स्थानीय विवरण जानना चाहती हैं, वे ट्राई के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

वॉयस सेवाओं का प्रदर्शन

ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, कॉल सेटअप सक्सेस रेट (Call Setup Success Rate) में एयरटेल और जियो दोनों ने 100% अंक हासिल किए। यानी इन नेटवर्क्स पर की गई हर कॉल सफलतापूर्वक जुड़ी। वहीं बीएसएनएल इस श्रेणी में सबसे कमजोर साबित हुआ।

संकेतकएयरटेलबीएसएनएलजियोवीआई
कॉल सेटअप सक्सेस रेट (%)100.0096.62100.0098.06
कॉल सेटअप टाइम (सेकंड)1.753.270.531.50
ड्रॉप कॉल रेट (%)0.002.000.000.25
कॉल ब्लॉक रेट (%)0.75एनए1.241.25
औसत एमओएस स्कोर (1–5)4.052.363.834.49

डेटा सेवाओं का प्रदर्शन

जियो ने डेटा सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। डाउनलोड और अपलोड स्पीड दोनों में जियो ने अन्य सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया।

संकेतकएयरटेलबीएसएनएलजियोवीआई
औसत डाउनलोड स्पीड (Mbps)154.323.91346.0239.52
औसत अपलोड स्पीड (Mbps)29.453.1737.9013.54
लेटेंसी (मिलीसेकंड)18.1043.5012.3029.85

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 10:57 am

Published on:

18 Oct 2025 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / ट्राई की रिपोर्ट: वॉयस और डेटा सेवाओं में निजी कंपनियों का जलवा, बीएसएनएल सबसे पीछे

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवक धानीन तालाब में डूबा, देर शाम तक चला तलाशी अभियान, नहीं चल पाया पता

Rajsamand news
राजसमंद

भालू का आतंक: कुंभलगढ़ के गवार पंचायत में ग्रामीणों में दहशत, मंदिरों में तोड़फोड़ से बढ़ा भय

Bear in kumbhalgarh
राजसमंद

छह साल की बेटी के सामने ट्रक ने कुचल दी मां — दीपावली से पहले उजड़ गया एक घर

Accident News
राजसमंद

पांच दिवसीय दोपोत्सव पर्व की शुरूआत, धनतेरस पर 30 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद

Dipawali Parv
राजसमंद

Good News: किसान सम्मान निधि में धनतेरस पर किसानों को मिलेगी 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.