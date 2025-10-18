ट्राई की रिपोर्ट: वॉयस और डेटा सेवाओं में निजी कंपनियों का जलवा, बीएसएनएल सबसे पीछे

ट्राई (TRAI) का कहना है कि यह परीक्षण उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा सुनिश्चित करने और कंपनियों को अपनी तकनीकी कमजोरियाँ सुधारने के लिए प्रेरित करने हेतु किया गया। रिपोर्ट की प्रति चारों प्रमुख सेवा प्रदाताओं एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल को भेज दी गई है। ट्राई का लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक राज्य और जिले में सेवा गुणवत्ता मानक (Quality of Service Standards) का समान स्तर सुनिश्चित किया जाए।