यह कैसा ‘पेचवर्क’? डामर की जगह मिट्टी डालकर भर रहे खड्ढे, ग्रामीणों में रोष

कुंवारिया. साकरोदा चौराहा से कुंवारिया पुलिस थाना तिराहे के मध्य क्षतिग्रस्त सड़क पर चल रहे पेचवर्क कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है। गड्ढों में डामर व गिट्टी डालने के बजाय मजदूरों द्वारा सड़क किनारे की धूल-मिट्टी भरने का मामला सामने आया है। ऐसे में यह ‘मरम्मत’ कितने दिन टिकेगी, यह सहज समझा जा सकता है। ग्रामीण शंकरलाल, मोहनलाल, नारायणलाल, कालूराम, बद्रीलाल, रतनलाल, देवीलाल सहित कई लोगों ने बताया कि उक्त मार्ग पर कई स्थानों पर गहरे व जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार रविवार दोपहर पुलिस फायरिंग रेंज के समीप श्रमिकों ने सड़क से लगती जगह से ही मिट्टी खोदकर गड्ढों में भरना शुरू कर दिया। इससे लोगों में विभागीय कार्यशैली को लेकर नाराज़गी फैल गई।