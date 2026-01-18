जहां बदबू , वहां अब सुकून: नाथद्वारा का डंपिंग यार्ड बना ग्रीन-इको ज़ोन, गायों के गोबर से तैयार कर रहे वर्मी कंपोस्ट

गुंजोल ग्राम पंचायत में काली मगरी के पास बने इस डंपिंग यार्ड की नगरपालिका ने महज 11 माह में तस्वीर बदल दी है। कहा जा रहा है कि इसे और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। डंपिंग यार्ड के बाहरी क्षेत्र में विकसित किया गया ट्रेकिंग-वे सुबह की अच्छी सैर के लिए मुफीद बन गया है। नगरपालिका आयुक्त खुद यहां सुबह सैर करने आ रहे हैं और वह अपनी मॉर्निंग वॉक के साथ ही कचरा निस्तारण के पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने गुंजोल में काली मगरी क्षेत्र में बने नगरपालिका के डंपिंग यार्ड में अधूरी चारदीवारी में घुसकर लावारिस गायों-बछड़ों व अन्य मवेशियों के प्लास्टिक कचरा व वेस्ट खाने, कचरा जलाने से कई दिनों तक धुंआ उठने, गंदगी फैलने, आसपास का वातावरण दूषित होने सहित यार्ड के बिगड़े हुए हालातों पर 21 जनवरी 2025 को नगरपालिका ने डाला कचरा, गोवंश के लिए बन रहा जान का खतरा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद नगरपालिका ने इसमें सुधार शुरू करने की बात कही थी।