Rajsamand : टेंट लगाते समय 11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली

पुलिस के अनुसार, ग्राम पंचायत सुंखार के वडली की भागल निवासी मुकेश सिंह (25) पुत्र उदयसिंह खरवड़ शादी समारोह में टेंट लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान टेंट खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा लोहे का पोल ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। करंट लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।