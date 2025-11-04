Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

युवा कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, निःशुल्क वाचनालय शुरू

 सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद में अध्ययनरत विद्यार्थियों सहित जिले के सभी युवा-युवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 04, 2025

Education News

Education News

राजसमंद. सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद में अध्ययनरत विद्यार्थियों सहित जिले के सभी युवा-युवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. सुमन बडोला ने बताया कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क वाचनालय सुविधा प्रारंभ की गई है।

निःशुल्क अध्ययन की सुविधा

यह वाचनालय विशेष रूप से उन युवाओं के लिए शुरू किया गया है जो राज्य और केंद्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं आरएएस, रीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं। यहां विद्यार्थी विभिन्न समाचार पत्रों, रोजगार समाचार, मासिक प्रतियोगी पत्रिकाओं तथा संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन कर सकेंगे।

सदस्यता और शुल्क विवरण

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। जिले के अन्य विद्यार्थियों को वाचनालय का सदस्य बनने के लिए 1000 की एकमुश्त कॉशन मनी जमा करवानी होगी। यह राशि सदस्यता समाप्त करने पर पूर्ण रूप से वापस कर दी जाएगी।

पंजीकरण प्रक्रिया

वाचनालय में पंजीकरण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को पाठक-पत्रक (रीडर्स टिकट) बनवाना आवश्यक होगा। इसके लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो,एक मान्य पहचान पत्र, उक्त आईडी की फोटो प्रति उपलब्ध करानी होगी।

मिलेगा बेहतर शैक्षिक वातावरण

पंजीकरण के लिए विद्यार्थी प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक महाविद्यालय पुस्तकालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। वाचनालय पंजीकरण एवं जानकारी के लिए तरुण खटीक (महाविद्यालय पुस्तकालय विभाग) से संपर्क कर सकते हैं। प्राचार्य प्रो. सुमन बडोला ने बताया कि राजस्थान सरकार की इस पहल से जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। यह वाचनालय केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह युवाओं को अनुशासन, एकाग्रता और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सिखाएगा। उन्होंने जिले के सभी विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / युवा कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, निःशुल्क वाचनालय शुरू

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

केलवा क्षेत्र में बेखौफ रेती माफिया: नाबालिगों के हाथों दौड़ते ट्रैक्टर, किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा प्रशासन?

Tractor News
राजसमंद

चार साल से वीरान पड़ी धर्मशाला, कमरों से पंखे तक चोरी-विभागीय उदासीनता पर उठे सवाल

Devsthan Dharmshala
राजसमंद

आधार कार्ड में बड़ा बदलाव: बच्चों के लिए बायोमेट्रिक फ्री, केवाईसी भी हुआ आसान

Aadhar Card Update
राजसमंद

किसान बोले: संभागीय आयुक्त की बैठक केवल लीपा-पोती, 20वें दिन भी धरने पर डटे रहे किसान

matrakundia Dam
राजसमंद

मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का आक्रोश उफान पर: धरना 19वें दिन भी जारी, महिलाएं बोलीं “अब नहीं झुकेंगे”

Farmers Agitation
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.