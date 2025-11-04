युवा कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, निःशुल्क वाचनालय शुरू

Education News
राजसमंद. सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद में अध्ययनरत विद्यार्थियों सहित जिले के सभी युवा-युवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. सुमन बडोला ने बताया कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क वाचनालय सुविधा प्रारंभ की गई है।
यह वाचनालय विशेष रूप से उन युवाओं के लिए शुरू किया गया है जो राज्य और केंद्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं आरएएस, रीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं। यहां विद्यार्थी विभिन्न समाचार पत्रों, रोजगार समाचार, मासिक प्रतियोगी पत्रिकाओं तथा संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन कर सकेंगे।
महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। जिले के अन्य विद्यार्थियों को वाचनालय का सदस्य बनने के लिए 1000 की एकमुश्त कॉशन मनी जमा करवानी होगी। यह राशि सदस्यता समाप्त करने पर पूर्ण रूप से वापस कर दी जाएगी।
वाचनालय में पंजीकरण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को पाठक-पत्रक (रीडर्स टिकट) बनवाना आवश्यक होगा। इसके लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो,एक मान्य पहचान पत्र, उक्त आईडी की फोटो प्रति उपलब्ध करानी होगी।
पंजीकरण के लिए विद्यार्थी प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक महाविद्यालय पुस्तकालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। वाचनालय पंजीकरण एवं जानकारी के लिए तरुण खटीक (महाविद्यालय पुस्तकालय विभाग) से संपर्क कर सकते हैं। प्राचार्य प्रो. सुमन बडोला ने बताया कि राजस्थान सरकार की इस पहल से जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। यह वाचनालय केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह युवाओं को अनुशासन, एकाग्रता और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सिखाएगा। उन्होंने जिले के सभी विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
