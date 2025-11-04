युवा कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, निःशुल्क वाचनालय शुरू

पंजीकरण के लिए विद्यार्थी प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक महाविद्यालय पुस्तकालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। वाचनालय पंजीकरण एवं जानकारी के लिए तरुण खटीक (महाविद्यालय पुस्तकालय विभाग) से संपर्क कर सकते हैं। प्राचार्य प्रो. सुमन बडोला ने बताया कि राजस्थान सरकार की इस पहल से जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। यह वाचनालय केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह युवाओं को अनुशासन, एकाग्रता और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सिखाएगा। उन्होंने जिले के सभी विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।