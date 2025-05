Rampur: रामपुर में दो जगहों पर मिले 55 चेकरेड सांप, लोगों में मची अफरा-तफरी

Rampur News: यूपी के रामपुर में दो अलग-अलग जगहों से 55 चेकरेड सांप मिलने से हड़कंप मच गया।

रामपुर•May 25, 2025 / 05:52 pm• Mohd Danish

55 checkered snakes found at two places in Rampur: रामपुर में रविवार को दो अलग-अलग स्थानों से कुल 55 चेकरेड सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी दहशत फैल गई।