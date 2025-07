Rampur: ड्यूटी से गायब रहे 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, बिना सूचना के छुट्टी से नहीं लौटे थे सभी पुलिसकर्मी, विभागीय जांच शुरू

Rampur News: यूपी के रामपुर में अनुशासनहीनता के चलते 7 पुलिसकर्मियों को बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहने पर सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी विद्या सागर मिश्र के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है और सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

रामपुर•Jul 01, 2025

7 policemen suspended for being absent from duty in rampur: रामपुर में अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया है।

मुख्य आरक्षी और महिला आरक्षी भी शामिल सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में थाना मिलक के मुख्य आरक्षी हर्ष वर्धन और रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य आरक्षी मोक्षेन्द्र कुमार शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय अभिसूचना इकाई के आरक्षी अश्वनी, रिजर्व पुलिस लाइन के आरक्षी रोहिताश, अनुज पवांर, आर्या यादव और महिला आरक्षी रचना को भी निलंबित किया गया है। बिना सूचना के नहीं लौटे ड्यूटी पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये सभी पुलिसकर्मी आकस्मिक और उपार्जित छुट्टियों पर गए थे, लेकिन छुट्टी समाप्त होने के बाद भी बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। यह कार्य पुलिस बल की गरिमा और अनुशासन के विपरीत है। दंड एवं अपील नियमावली के तहत कार्रवाई इन सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली-1991 के नियम 17(1)(क) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि पुलिस जैसे अनुशासित बल में यह आचरण कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही का प्रतीक है। यह भी पढ़ें बिजनौर में तेंदुए का कहर, दो साल के मासूम की जान ली, गुस्साए ग्रामीणों ने की सड़क जाम विभागीय जांच शुरू सभी निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने तक ये सभी निलंबन की स्थिति में रहेंगे। सभी निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने तक ये सभी निलंबन की स्थिति में रहेंगे।